https://sputnikarabic.ae/20230703/قيادي-في-الانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-أزمة-الثقة-داخل-الرئاسي-اليمني-وراء-تحركات-الزبيدي-الخارجية-1078697359.html

قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": أزمة الثقة داخل الرئاسي اليمني وراء تحركات الزبيدي الخارجية

قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": أزمة الثقة داخل الرئاسي اليمني وراء تحركات الزبيدي الخارجية

أكد أوسان بن سدة، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الوفد المرافق لعيدروس الزبيدي في زيارته لبريطانيا، اليوم الاثنين، أن الجولات الخارجية في هذا التوقيت... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T16:14+0000

2023-07-03T16:14+0000

2023-07-03T16:14+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "زيارة الزبيدي إلى لندن تأخذ أهمية قصوى لكونها أول زيارة لأحد قيادات مجلس القيادة الرئاسي منذ تأسيسه والرجل القوي في تشكيلته، وكممثل للطرف الجنوبي في المعادلة السياسية، كونه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".وأضاف بن سدة: "تأتي تلك الزيارة على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في أزمة فقدان الثقة المتصاعد بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي، والخطوات التصعيدية من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في زيارته التي قام بها لحضرموت، والإصرار على الانفراد بالقرارات، والذي يعد خرقا لاتفاق نقل السلطات الذي جرى في نيسان/ أبريل 2022".وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن "أزمة الثقة الحاصلة تهدد تماسك وبقاء المجلس الرئاسي، أضف إلى ذلك الغضب الشعبي العارم في مدن الجنوب جراء تخاذل وعجز الجانب الحكومي عن إيجاد المعالجات لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك، التي قد تفضي لإقالة رئيس الحكومة، معين عبد الملك، والإتيان بشخصية توافقية بديلة، والوقوف على التهديدات والتصعيد العسكري من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، والتعنّت الذي أبدوه برفضهم المبادرة والوساطة السعودية للانخراط في عملية السلام، وكذلك التنسيق وتعزيز الشراكة لبناء القدرات ودعم الجهود المبذولة من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مجال مكافحة الإرهاب وملفات أخرى مرتبطة بالأزمة اليمنية".وأشار أوسان بن سدة إلى أن "زيارة الزبيدي إلى لندن مؤخرا شهدت لقاءات بالعديد من المسؤولين في الحكومة البريطانية والبرلمانيين واللوردات والهيئات والدوائر المختصة بمعالجة الأزمة اليمنية، بجانب مراكز الأبحاث والمهتمين والمؤثرين وكبرى وسائل الإعلام البريطانية والمنظمات الإغاثية والإنسانية".وعن الأهداف السياسية لتلك الزيارات، أوضح بن سدة:وكان السفير البريطاني لدى اليمن، الذي تعتبر بلاده أحد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتقود عملية التفاوض وصياغة القرارات بخصوص الملف اليمني في مجلس الأمن، صرح في منتصف مايو/ أيار الماضي، بأن بلاده مستعدة للدفع لإصدار أي قرارت جديدة في مجلس الأمن تفضي لدعم جهود عملية السلام في اليمن، وأن أي مناقشة للقضية الجنوبية يجب ألا تقوض عملية السلام أو تعرض الاستقرار في المناطق الجنوبية للخطر، وذلك وفق التصور الذي يطرحه الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي.ومنذ شهر أغسطس/ آب 2019، تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها المجلس بـ5 حقائب.ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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https://sputnikarabic.ae/20230630/اليمن-قوات-الانتقالي-الجنوبي-تعلن-مقتل-وإصابة-مهاجمين-من-أنصار-الله-في-الضالع-1078637871.html

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