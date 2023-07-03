https://sputnikarabic.ae/20230703/قيادي-في-الانتقالي-الجنوبي-لـسبوتنيك-أزمة-الثقة-داخل-الرئاسي-اليمني-وراء-تحركات-الزبيدي-الخارجية-1078697359.html
قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": أزمة الثقة داخل الرئاسي اليمني وراء تحركات الزبيدي الخارجية
قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": أزمة الثقة داخل الرئاسي اليمني وراء تحركات الزبيدي الخارجية
أكد أوسان بن سدة، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الوفد المرافق لعيدروس الزبيدي في زيارته لبريطانيا، اليوم الاثنين، أن الجولات الخارجية في هذا التوقيت... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T16:14+0000
2023-07-03T16:14+0000
2023-07-03T16:14+0000
حصري
أنصار الله
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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "زيارة الزبيدي إلى لندن تأخذ أهمية قصوى لكونها أول زيارة لأحد قيادات مجلس القيادة الرئاسي منذ تأسيسه والرجل القوي في تشكيلته، وكممثل للطرف الجنوبي في المعادلة السياسية، كونه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".وأضاف بن سدة: "تأتي تلك الزيارة على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في أزمة فقدان الثقة المتصاعد بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي، والخطوات التصعيدية من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، في زيارته التي قام بها لحضرموت، والإصرار على الانفراد بالقرارات، والذي يعد خرقا لاتفاق نقل السلطات الذي جرى في نيسان/ أبريل 2022".وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن "أزمة الثقة الحاصلة تهدد تماسك وبقاء المجلس الرئاسي، أضف إلى ذلك الغضب الشعبي العارم في مدن الجنوب جراء تخاذل وعجز الجانب الحكومي عن إيجاد المعالجات لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك، التي قد تفضي لإقالة رئيس الحكومة، معين عبد الملك، والإتيان بشخصية توافقية بديلة، والوقوف على التهديدات والتصعيد العسكري من قبل جماعة "أنصار الله" اليمنية، والتعنّت الذي أبدوه برفضهم المبادرة والوساطة السعودية للانخراط في عملية السلام، وكذلك التنسيق وتعزيز الشراكة لبناء القدرات ودعم الجهود المبذولة من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مجال مكافحة الإرهاب وملفات أخرى مرتبطة بالأزمة اليمنية".وأشار أوسان بن سدة إلى أن "زيارة الزبيدي إلى لندن مؤخرا شهدت لقاءات بالعديد من المسؤولين في الحكومة البريطانية والبرلمانيين واللوردات والهيئات والدوائر المختصة بمعالجة الأزمة اليمنية، بجانب مراكز الأبحاث والمهتمين والمؤثرين وكبرى وسائل الإعلام البريطانية والمنظمات الإغاثية والإنسانية".وعن الأهداف السياسية لتلك الزيارات، أوضح بن سدة:وكان السفير البريطاني لدى اليمن، الذي تعتبر بلاده أحد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتقود عملية التفاوض وصياغة القرارات بخصوص الملف اليمني في مجلس الأمن، صرح في منتصف مايو/ أيار الماضي، بأن بلاده مستعدة للدفع لإصدار أي قرارت جديدة في مجلس الأمن تفضي لدعم جهود عملية السلام في اليمن، وأن أي مناقشة للقضية الجنوبية يجب ألا تقوض عملية السلام أو تعرض الاستقرار في المناطق الجنوبية للخطر، وذلك وفق التصور الذي يطرحه الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي.ومنذ شهر أغسطس/ آب 2019، تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق مصالحة بوساطة سعودية أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها المجلس بـ5 حقائب.ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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حصري, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
حصري, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي
قيادي في الانتقالي الجنوبي لـ"سبوتنيك": أزمة الثقة داخل الرئاسي اليمني وراء تحركات الزبيدي الخارجية
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حصري
أكد أوسان بن سدة، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو الوفد المرافق لعيدروس الزبيدي في زيارته لبريطانيا، اليوم الاثنين، أن الجولات الخارجية في هذا التوقيت تمثل أهمية كبرى، نظرا لفقدان الثقة المتصاعد بين أطراف مجلس الرئاسة اليمني في الآونة الأخيرة.
وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، إن "زيارة الزبيدي
إلى لندن تأخذ أهمية قصوى لكونها أول زيارة لأحد قيادات مجلس القيادة الرئاسي منذ تأسيسه والرجل القوي في تشكيلته، وكممثل للطرف الجنوبي في المعادلة السياسية، كونه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".
وأضاف بن سدة: "تأتي تلك الزيارة على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثلة في أزمة فقدان الثقة المتصاعد بين أطراف مجلس القيادة الرئاسي، والخطوات التصعيدية من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي
، في زيارته التي قام بها لحضرموت، والإصرار على الانفراد بالقرارات، والذي يعد خرقا لاتفاق نقل السلطات الذي جرى في نيسان/ أبريل 2022".
وأشار القيادي الجنوبي، إلى أن "أزمة الثقة الحاصلة تهدد تماسك وبقاء المجلس الرئاسي، أضف إلى ذلك الغضب الشعبي العارم في مدن الجنوب جراء تخاذل وعجز الجانب الحكومي عن إيجاد المعالجات لتخفيف الأزمة الإنسانية هناك، التي قد تفضي لإقالة رئيس الحكومة، معين عبد الملك، والإتيان بشخصية توافقية بديلة، والوقوف على التهديدات والتصعيد العسكري من قبل جماعة "أنصار الله
" اليمنية، والتعنّت الذي أبدوه برفضهم المبادرة والوساطة السعودية للانخراط في عملية السلام، وكذلك التنسيق وتعزيز الشراكة لبناء القدرات ودعم الجهود المبذولة من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مجال مكافحة الإرهاب وملفات أخرى مرتبطة بالأزمة اليمنية".
وأشار أوسان بن سدة إلى أن "زيارة الزبيدي إلى لندن مؤخرا شهدت لقاءات بالعديد من المسؤولين في الحكومة البريطانية والبرلمانيين واللوردات والهيئات والدوائر المختصة بمعالجة الأزمة اليمنية، بجانب مراكز الأبحاث والمهتمين والمؤثرين وكبرى وسائل الإعلام البريطانية والمنظمات الإغاثية والإنسانية".
وعن الأهداف السياسية لتلك الزيارات، أوضح بن سدة:
لقد كان الهدف من هذه الزيارة هو إعادة وضع ملف الأزمة اليمنية ضمن أولويات المجتمع الدولي والنظر في مسارات التسوية القادمة والإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب الجنوب، وفقا للمعطيات والواقع على الأرض، هذا بجانب المناقشات التي جرت حول الوضع الاقتصادي في عدن وباقي المحافظات، والتأكيد على ضرورة فصل ملف الخدمات عن المسار السياسي، وحث الجانب البريطاني الرسمي والمنظمات التدخل للتخفيف من وطأة الأزمة على شعبنا.
وكان السفير البريطاني لدى اليمن، الذي تعتبر بلاده أحد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتقود عملية التفاوض وصياغة القرارات بخصوص الملف اليمني في مجلس الأمن، صرح في منتصف مايو/ أيار الماضي، بأن بلاده مستعدة للدفع لإصدار أي قرارت جديدة في مجلس الأمن تفضي لدعم جهود عملية السلام في اليمن، وأن أي مناقشة للقضية الجنوبية يجب ألا تقوض عملية السلام أو تعرض الاستقرار في المناطق الجنوبية للخطر، وذلك وفق التصور الذي يطرحه الأعضاء الجنوبيين في مجلس القيادة الرئاسي.
ومنذ شهر أغسطس/ آب 2019، تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي
اتفاق مصالحة بوساطة سعودية أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها المجلس بـ5 حقائب.
ويشهد اليمن للعام التاسع على التوالي، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، وتسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي
بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.