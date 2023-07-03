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قيادي في "حزب الله": انتخاب رئيس لبنان يتطلب عدم وضع أي شروط مسبقة
قيادي في "حزب الله": انتخاب رئيس لبنان يتطلب عدم وضع أي شروط مسبقة
أكد الشيخ حسن البغدادي، عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، أن الحوار الذي يدعو إليه الحزب من أجل انتخاب رئيس جمهورية للبنان يتطلب عدم وضع أي شروط مسبقة من أي... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:45+0000
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بيروت - سبوتنيك. وأضاف البغدادي أنه يجب التركيز على البحث عن المواصفات التي تنطبق على الشخص المطلوب انتخابه، مشيرا، في كلمة ألقاها في بعلبك: "أيّدنا ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية، كونه مرشحا جديا تنطبق عليه المواصفات التي تنسجم مع مصلحة البلد من وجهة نظرنا، وليس من باب التحدي لأحد".وأشار إلى أن اللبنانيين يجب أن يستفيدوا من المناخات الإقليمية الإيجابية، وأن هناك تفاهما إيرانيا - سعوديا جديا، بالإضافة إلى الضعف الأمريكي، وأنه يجب العمل على معالجة الملفات العالقة في لبنان، مثل ملف النزوح السوري وحماية لبنان من الأطماع الإسرائيلية.واختتم الشيخ حسن البغدادي تصريحاته قائلا: "أينما حل الأمريكي يحل الخراب والحروب ويقتل الأبرياء ويدمر الاقتصاد، وأن هذه الصورة يجب أن تكون واضحة للبنانيين".يذكر أنه بعد فشل 12 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية، عادت الدعوات للحوار إلى الواجهة، مع تأكيد بعض القوى السياسية أنها الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق على رئيس جديد للبلاد، وحتى الآن، لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية لخلافات سياسية داخلية.وما زال الخلاف قائما ما بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار

قيادي في "حزب الله": انتخاب رئيس لبنان يتطلب عدم وضع أي شروط مسبقة

12:45 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أكد الشيخ حسن البغدادي، عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، أن الحوار الذي يدعو إليه الحزب من أجل انتخاب رئيس جمهورية للبنان يتطلب عدم وضع أي شروط مسبقة من أي طرف.
بيروت - سبوتنيك. وأضاف البغدادي أنه يجب التركيز على البحث عن المواصفات التي تنطبق على الشخص المطلوب انتخابه، مشيرا، في كلمة ألقاها في بعلبك: "أيّدنا ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية للرئاسة اللبنانية، كونه مرشحا جديا تنطبق عليه المواصفات التي تنسجم مع مصلحة البلد من وجهة نظرنا، وليس من باب التحدي لأحد".
وأشار إلى أن اللبنانيين يجب أن يستفيدوا من المناخات الإقليمية الإيجابية، وأن هناك تفاهما إيرانيا - سعوديا جديا، بالإضافة إلى الضعف الأمريكي، وأنه يجب العمل على معالجة الملفات العالقة في لبنان، مثل ملف النزوح السوري وحماية لبنان من الأطماع الإسرائيلية.
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واختتم الشيخ حسن البغدادي تصريحاته قائلا: "أينما حل الأمريكي يحل الخراب والحروب ويقتل الأبرياء ويدمر الاقتصاد، وأن هذه الصورة يجب أن تكون واضحة للبنانيين".
يذكر أنه بعد فشل 12 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية، عادت الدعوات للحوار إلى الواجهة، مع تأكيد بعض القوى السياسية أنها الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق على رئيس جديد للبلاد، وحتى الآن، لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية لخلافات سياسية داخلية.
وما زال الخلاف قائما ما بين فريق سياسي يتزعمه "حزب الله" اللبناني، وبين فريق المعارضة السياسية إلى جانب التيار الوطني الحر، الذي يصرّ على عدم السير بمرشح "حزب الله" وحلفائه، الوزير السابق سليمان فرنجية.
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