https://sputnikarabic.ae/20230703/لابيد-عن-العملية-في-جنين-لن-نسمح-ببناء-منظومة-صواريخ-في-الضفة-الغربية-1078683577.html

لابيد عن العملية في جنين: لن نسمح ببناء منظومة صواريخ في الضفة الغربية

لابيد عن العملية في جنين: لن نسمح ببناء منظومة صواريخ في الضفة الغربية

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، معلقا على العملية العسكرية التي يشنها جيش بلاده في جنين، إنه لن يتم السماح ببناء منظومة صواريخ في الضفة الغربية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T12:01+0000

2023-07-03T12:01+0000

2023-07-03T12:01+0000

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جاء ذلك في مستهل اجتماع كتلته البرلمانية في الكنيست، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال لابيد: "إسرائيل ليس لديها مصلحة في انهيار السلطة الفلسطينية، لكننا لن نسمح ببناء منظومة صواريخ في الضفة الغربية"، في إشارة إلى محاولات فلسطينية أخيرا لإطلاق صواريخ من بلدات شمالي الضفة تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.وأضاف لابيد: "نستهدف المعامل التي تصنع فيها العبوات الناسفة لاستخدامها في هجمات مستقبلية، والعناصر الإرهابية حتى قبل أن يخرجوا لشن هجمات".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 7 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.

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