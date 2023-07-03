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الكرملين يعلن مشاركة بوتين في اجتماع مجلس رؤساء منظمة "شنغهاي" للتعاون
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/لوردات-بريطانيون-يصدمون-نظام-كييف-بتصريح-حول-القرم-1078676458.html
لوردات بريطانيون يصدمون نظام كييف بتصريح حول القرم
لوردات بريطانيون يصدمون نظام كييف بتصريح حول القرم
ذكر اثنين من اللوردات البريطانيين، أنه لم تعد شبه جزيرة القرم تنتمي إلى أوكرانيا، وينبغي على كييف أن تدرك الحقائق الجديدة. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:35+0000
2023-07-03T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
بريطانيا
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قال اللورد ريتشارد بالفي: "القرم تنتمي بالتأكيد إلى روسيا".في رأيه، ستجلس موسكو وكييف في النهاية على طاولة المفاوضات، ونتيجة لذلك ستعترف أوكرانيا بأراضي روسية جديدة.في الوقت نفسه، وفقًا لبالفي، أوكرانيا "ليست دولة، لكن لا تفهم ذلك".وكما نقلت صحيفة "الغارديان" كلمات اللوردات البريطانيين، الذين حضروا حفل استقبال في مقر إقامة السفير الروسي في المملكة المتحدة. أوضح اللورد روبرت سكيدلسكي، أنه حضر حفل الاستقبال تضامنًا مع روسيا وقال: "ما كان ينبغي لحلف الناتو أن يتوسع".وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، استقبل السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، وزوجته إيرينا، الضيوف في حفل استقبال في مقر الإقامة في قصر كنسينغتون. حضر الأمسية نحو 50 شخصًا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-هلع-وذعر-القوات-الأوكرانية-بعد-رصدهم-من-قبل-وحدة-استطلاع-روسية-وتدميرهم-فيديو--1078674945.html
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العالم, روسيا, بريطانيا
العالم, روسيا, بريطانيا

لوردات بريطانيون يصدمون نظام كييف بتصريح حول القرم

09:35 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورمدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم
مدينة بالاكلافا بشبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Валерий Мельников
/
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ذكر اثنين من اللوردات البريطانيين، أنه لم تعد شبه جزيرة القرم تنتمي إلى أوكرانيا، وينبغي على كييف أن تدرك الحقائق الجديدة.
قال اللورد ريتشارد بالفي: "القرم تنتمي بالتأكيد إلى روسيا".في رأيه، ستجلس موسكو وكييف في النهاية على طاولة المفاوضات، ونتيجة لذلك ستعترف أوكرانيا بأراضي روسية جديدة.
في الوقت نفسه، وفقًا لبالفي، أوكرانيا "ليست دولة، لكن لا تفهم ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن لوغانسك ودونيتسك وشبه جزيرة القرم ضاعت من أجل أوكرانيا"، وخلص السياسي إلى أن روسيا لن تتخلى عن أسطول البحر الأسود، قائلا إن "الأمر يشبه مطالبة البريطانيين بالتخلي عن جبل طارق".

وكما نقلت صحيفة "الغارديان" كلمات اللوردات البريطانيين، الذين حضروا حفل استقبال في مقر إقامة السفير الروسي في المملكة المتحدة. أوضح اللورد روبرت سكيدلسكي، أنه حضر حفل الاستقبال تضامنًا مع روسيا وقال: "ما كان ينبغي لحلف الناتو أن يتوسع".
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وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، استقبل السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، وزوجته إيرينا، الضيوف في حفل استقبال في مقر الإقامة في قصر كنسينغتون. حضر الأمسية نحو 50 شخصًا.
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