https://sputnikarabic.ae/20230703/لوردات-بريطانيون-يصدمون-نظام-كييف-بتصريح-حول-القرم-1078676458.html

لوردات بريطانيون يصدمون نظام كييف بتصريح حول القرم

لوردات بريطانيون يصدمون نظام كييف بتصريح حول القرم

ذكر اثنين من اللوردات البريطانيين، أنه لم تعد شبه جزيرة القرم تنتمي إلى أوكرانيا، وينبغي على كييف أن تدرك الحقائق الجديدة. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T09:35+0000

2023-07-03T09:35+0000

2023-07-03T09:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

روسيا

بريطانيا

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قال اللورد ريتشارد بالفي: "القرم تنتمي بالتأكيد إلى روسيا".في رأيه، ستجلس موسكو وكييف في النهاية على طاولة المفاوضات، ونتيجة لذلك ستعترف أوكرانيا بأراضي روسية جديدة.في الوقت نفسه، وفقًا لبالفي، أوكرانيا "ليست دولة، لكن لا تفهم ذلك".وكما نقلت صحيفة "الغارديان" كلمات اللوردات البريطانيين، الذين حضروا حفل استقبال في مقر إقامة السفير الروسي في المملكة المتحدة. أوضح اللورد روبرت سكيدلسكي، أنه حضر حفل الاستقبال تضامنًا مع روسيا وقال: "ما كان ينبغي لحلف الناتو أن يتوسع".وفي 12 يونيو/ حزيران الجاري، استقبل السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، وزوجته إيرينا، الضيوف في حفل استقبال في مقر الإقامة في قصر كنسينغتون. حضر الأمسية نحو 50 شخصًا.

https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-هلع-وذعر-القوات-الأوكرانية-بعد-رصدهم-من-قبل-وحدة-استطلاع-روسية-وتدميرهم-فيديو--1078674945.html

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