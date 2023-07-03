https://sputnikarabic.ae/20230703/مخيم-جنين-يتعرض-لأكبر-عملية-عسكرية-للجيش-الإسرائيلي-منذ-2002--1078694883.html

مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002

مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 8 فلسطينيين وإصابة 27، بينهم 8 في حالة خطرة، جراء العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مخيم جنين شمالي الضفة... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

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وكانت المروحيات الإسرائيلية أطلقت عدداً كبيراً من الصواريخ على منازل ومبان داخل مخيم جنين، بينما شرعت جرافات عسكرية ضخمة بأعمال تجريف وتدمير مداخل المخيم، واعتقلت القوات الإسرائيلية 20 فلسطينياً خلال العملية العسكرية في مخيم جنين، واستهدف الجيش الإسرائيلي الطواقم الصحفية وطواقم الإسعاف.وأدت العملية العسكرية على مخيم جنين إلى وقف خدمات المياه والكهرباء عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين، بسبب تدمير الخطوط الرئيسية لشبكات المياه والكهرباء في المخيم.قالت بلدية جنين: "الجيش الإسرائيلي منع طواقمها من العمل على إصلاح خطوط الماء والكهرباء، وناشدت البلدية المواطنين إلى المحافظة على ما يتوفر من التموين المنزلي، بسبب محاصرة القوات الإسرائيلية للمدينة ومخيمها".يترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعاً عاجلاً للقيادة الفلسطينية، لبحث العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين ومخيمها، في وقت دعا فيه مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، مهند العكلوك، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، "لبحث مواجهة التصعيد الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العملية العسكرية على مدينة جنين ومخيمها".وتعتبر العملية العسكرية التي تشن في جنين هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002، ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العملية تم التخطيط لها منذ عام، وتمت الموافقة عليها قبل نحو 10 أيام من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقيادة الجيش، وتهدف العملية الى إضعاف المقاومة في مخيم جنين.

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