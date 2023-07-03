https://sputnikarabic.ae/20230703/مسابقة-ستينين---2023-تطلق-حملة-التصويت-بين-مستخدمي-الإنترنت-1078686237.html

مسابقة "ستينين - 2023" تطلق حملة التصويت بين مستخدمي الإنترنت

مسابقة "ستينين - 2023" تطلق حملة التصويت بين مستخدمي الإنترنت

انطلقت، في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو الجاري، حملة التصويت عبر الإنترنت على المواقع الإلكترونية التابعة لمسابقة "أندريه ستينين" الدولية. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T12:48+0000

2023-07-03T12:48+0000

2023-07-03T12:48+0000

روسيا

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وأصبح التصويت إجراءً تقليديًا يتيح لمستخدمي الإنترنت الاختيار بحسب رأيهم، أفضل صورة أو سلسلة صور من بين تلك المدرجة في القائمة المختصرة بقرار من فريق التحكيم الدولي، وبالتالي سيتم تحديد عمل الفائز بحسب أكبر عدد من الأصوات التي تم الإدلاء بها لصالح هذا العمل.ومن أجل القيام بعملية التصويت، يتعين أولاً تحديد الصورة المفضلة أو سلسلة الصور على موقع المسابقة، وبعد ذلك النقر على الأيقونة المناسبة بجانبها. مع الإشارة إلى أنه لا يشترط أن يكون هناك ملف شخصي في أي من شبكات التواصل الاجتماعي،علمًا أن باب التصويت مفتوح، حتى الساعة 23:59 من يوم 31 يوليو 2023.الجدير بالذكر، أنه سيتم الإعلان عن الفائز في التصويت عبر الإنترنت في أوائل شهر أغسطس/ آب المقبل، وسوف يحصل صاحب الصورة الأكثر شعبية على الإنترنت أيضًا على دبلوم المسابقة.أما فيما يتعلق بالمراتب الأولى لمرشحي القائمة المختصرة فإنه سيتم الإعلان عنها، بالإضافة إلى الفائز بالجائزة الكبرى، من قبل اللجنة المنظمة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، على الموقع الإلكتروني (http://stenincontest.com). كما تخطط المسابقة أيضًا لإطلاق عرض "road-show" التقليدي للفائزين، ضمن جولة حول مدن العالم قبل نهاية العام الحالي.عن المسابقةتهدف مسابقة "أندريه ستينين" الدولية للتصوير الصحفي، التي تنظمها وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون "اليونسكو"، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.وتركز هذه المنصة على المصورين الشباب الموهوبين والحساسين والمنفتحين على كل ما هو جديد، حيث يلفتون انتباهنا إلى الأشخاص والأحداث القريبة منا.شركاء المسابقة الرئيسيون من المؤسسات الإعلامية هم: الشركة الحكومية الروسية للبث الإذاعي والتلفزيوني، والمنصة الإلكترونية "SMOTRIM"، والقناة التلفزيونية الحكومية الروسية "روسيا كولتورا"، وقناة "موسكو-24".في حين أصبح الشركاء الإعلاميون الدوليون للمسابقة كل من: وكالة وراديو "سبوتنيك"، وقناة "آر- تي"، وسائل الإعلام القابضة "الإندبندنت ميديا"، ووكالة أنباء "آنا"، ومجموعة "شنغهاي" الإعلامية المتحدة، والبوابة الإلكترونية لصحيفة "تشاينا ديلي"، والبوابة الالكترونية "ذا بيبر"، وشبكة "الميادين" الإعلامية.وبصفة الشركاء المهنيين للمسابقة: اتحاد الصحفيين في روسيا، والبوابة الإعلامية "YOung JOurnalists"، وبوابة الصور الروسية، وبوابة "Photo-study.ru".

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