https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-للحظة-إسقاط-مسيرة-إسرائيلية-بنيران-فلسطينية-فيديو--1078679192.html
مشاهد للحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بنيران فلسطينية... فيديو
مشاهد للحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بنيران فلسطينية... فيديو
أسقط مقاومون فلسطينيون، اليوم الاثنين، طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T10:55+0000
2023-07-03T10:55+0000
2023-07-03T10:56+0000
نادي الفيديو
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073595796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d0f783466fbea3dd1f2d19ae481ed58e.jpg
وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عملية عسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 7، بينهم 3 نتيجة القصف، الأمر الذي قد يزيد من حدة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.اقرأ أيضا: إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنيناقرأ أيضا: إسرائيل أبلغت واشنطن بشأن العملية العسكرية في جنين قبل انطلاقها
https://sputnikarabic.ae/20230703/تصويت-هل-تشعر-بازدياد-التوتر-الفلسطيني---الإسرائيلي-في-الفترة-الأخيرة؟-1078676351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/10/1073595796_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_37396a7631ed0f24ddb477a83c895810.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
مشاهد للحظة إسقاط مسيرة إسرائيلية بنيران فلسطينية... فيديو
10:55 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 10:56 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
أسقط مقاومون فلسطينيون، اليوم الاثنين، طائرة مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.
وتداولت مقاطع مصورة للطائرة التي قيل إنها أُسقطت بعد إطلاق النار في سماء مخيم جنين.
وتشهد الضفة الغربية توترات متزايدة منذ عدة أشهر، ومواجهات مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين، خلال توغل قوات الأول في مدنهم، لا سيما جنين ونابلس.
وبدأ الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، عملية عسكرية على جنين تحمل اسم "المنزل والحديقة"، بهدف "إزالة التهديد من المنطقة".
ونفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية، بالإضافة إلى مشاركة قوات "لواء الكوماندوز" و"لواء المظليين"، و"قوات المستعربين" و"قوات اليمام"، في عملية الاجتياح.
وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إصابة أحد جنوده بشظايا قنبلة، خلال العملية العسكرية، وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع حصيلة قتلى جنين إلى 7، بينهم 3 نتيجة القصف، الأمر الذي قد يزيد من حدة التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.