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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-هلع-وذعر-القوات-الأوكرانية-بعد-رصدهم-من-قبل-وحدة-استطلاع-روسية-وتدميرهم-فيديو--1078674945.html
مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديو
مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية تدمير معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، من خلال طائرة مسيرة انتحارية من طراز "لانسيت". 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T08:40+0000
2023-07-03T08:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأعلنت وحدة القوات الخاصة في مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أنها رصدت قافلة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية كانت تستعد للهجوم باتجاه خيرسون، حيث عملت على إطلاق الطائرة المسيرة لاستهداف الهدف الأوكراني.ولفتت القوات الروسية إلى أنها هاجمت إحدى المعدات الثقيلة التي كانت بحوزة الجيش الأوكراني، الذي عمل أفراده على الهروب من المكان بعد رصد الطائرة المسيرة، حيث تم تعطيل المركبة وإيقاف التقدم الأوكراني في مقاطعة خيرسون.
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روسيا

مشاهد هلع وذعر القوات الأوكرانية بعد رصدهم من قبل وحدة استطلاع روسية وتدميرهم... فيديو

08:40 GMT 03.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورعمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية تدمير معدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، من خلال طائرة مسيرة انتحارية من طراز "لانسيت".
وأعلنت وحدة القوات الخاصة في مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أنها رصدت قافلة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية كانت تستعد للهجوم باتجاه خيرسون، حيث عملت على إطلاق الطائرة المسيرة لاستهداف الهدف الأوكراني.
ولفتت القوات الروسية إلى أنها هاجمت إحدى المعدات الثقيلة التي كانت بحوزة الجيش الأوكراني، الذي عمل أفراده على الهروب من المكان بعد رصد الطائرة المسيرة، حيث تم تعطيل المركبة وإيقاف التقدم الأوكراني في مقاطعة خيرسون.
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