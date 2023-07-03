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https://sputnikarabic.ae/20230703/مشهد-مؤثر-لشمبانزي-ترى-السماء-لأول-مرة-منذ-28-عاما-في-الأسر-فيديو--1078688803.html
مشهد مؤثر لشمبانزي ترى السماء لأول مرة منذ 28 عاما في الأسر... فيديو
مشهد مؤثر لشمبانزي ترى السماء لأول مرة منذ 28 عاما في الأسر... فيديو
أفادت منظمة "أنقذوا الشمبانزي" بأن الشمبانزي "فانيلا" رأت السماء الزرقاء لأول مرة في سن الـ 28 عامًا، بعد أن بقيت محبوسة في قفص طيلة حياتها. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T13:39+0000
2023-07-03T13:39+0000
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وفقًا للمنظمة، أمضت "فانيلا" معظم حياتها في قفص صغير في مختبر أبحاث مغلق في مدينة نيويورك الأمريكية حتى عام 1995.ثم أُرسلت إلى مأوى الحيوانات البرية "واي ستيشن" في كاليفورنيا حتى عام 2022، وأعيدت إلى محمية "أنقذوا الشمبانزي" في ولاية فلوريدا الأمريكية حيث تأقلمت مع موطنها الجديد، بحسب "nbcmiami".ويظهر في الفيديو الشمبانزي "فانيلا" وهي تنظر إلى السماء الزرقاء لأول مرة في حياتها، وقد استقبلت بعناق وتشجيع من "دوايت"، وهو شمبانزي آخر تم إنقاذه.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

مشهد مؤثر لشمبانزي ترى السماء لأول مرة منذ 28 عاما في الأسر... فيديو

13:39 GMT 03.07.2023
© AFP 2023 / ALEX OGLE / قرد
قرد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / ALEX OGLE /
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أفادت منظمة "أنقذوا الشمبانزي" بأن الشمبانزي "فانيلا" رأت السماء الزرقاء لأول مرة في سن الـ 28 عامًا، بعد أن بقيت محبوسة في قفص طيلة حياتها.
وفقًا للمنظمة، أمضت "فانيلا" معظم حياتها في قفص صغير في مختبر أبحاث مغلق في مدينة نيويورك الأمريكية حتى عام 1995.
ثم أُرسلت إلى مأوى الحيوانات البرية "واي ستيشن" في كاليفورنيا حتى عام 2022، وأعيدت إلى محمية "أنقذوا الشمبانزي" في ولاية فلوريدا الأمريكية حيث تأقلمت مع موطنها الجديد، بحسب "nbcmiami".
ويظهر في الفيديو الشمبانزي "فانيلا" وهي تنظر إلى السماء الزرقاء لأول مرة في حياتها، وقد استقبلت بعناق وتشجيع من "دوايت"، وهو شمبانزي آخر تم إنقاذه.
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