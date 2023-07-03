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https://sputnikarabic.ae/20230703/مصرع-رجل-إطفاء-فرنسي-في-باريس-خلال-الاحتجاجات-1078677556.html
مصرع رجل إطفاء فرنسي في باريس خلال الاحتجاجات
مصرع رجل إطفاء فرنسي في باريس خلال الاحتجاجات
أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، إن رجل إطفاء لقي مصرعه في إحدى ضواحي باريس أثناء محاولته إطفاء النيران في سيارات أُضرمت فيها... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T09:53+0000
2023-07-03T09:53+0000
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سبوتنيك. وكتب دارمانين في تغريدة على "تويتر": "توفي عريف شاب يبلغ من العمر 24 عاما في فرقة إطفاء باريس الليلة الماضية، أثناء إخماد حريق من عدة سيارات في موقف للسيارات تحت الأرض في سان دوني، على الرغم من الرعاية السريعة جدا التي تلقاها من زملائه في الفريق".وذكرت وسائل إعلام أن المشاركين في أعمال الشغب المستمرة، أضرموا النيران في سيارات لليوم السادس على التوالي.وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية الفرنسية التقارير الأخيرة المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد بسبب أعمال الشغب. وحذرت الداخلية الفرنسية على "تويتر"، يوم أمس الأحد، مما وصفته بـ "الأخبار الكاذبة"، التي تفيد بأن الشرطة الوطنية قيدت الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق، وأضافت: "هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد".يشار إلى أنه في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران، قتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.وانتشرت قوات خاصة بطائرات عمودية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230701/مواطن-فرنسي-يوثق-حال-مدينة-باريس-صباح-اليوم-فيديو-1078643654.html
https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-إصابة-شرطيين-في-باريس-بعد-تعرضهما-لإطلاق-نار-الليلة-الماضية-1078657084.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار

مصرع رجل إطفاء فرنسي في باريس خلال الاحتجاجات

09:53 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Evgeny Poloyko / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Evgeny Poloyko
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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم الاثنين، إن رجل إطفاء لقي مصرعه في إحدى ضواحي باريس أثناء محاولته إطفاء النيران في سيارات أُضرمت فيها النيران، خلال أعمال الشغب المستمرة.
سبوتنيك. وكتب دارمانين في تغريدة على "تويتر": "توفي عريف شاب يبلغ من العمر 24 عاما في فرقة إطفاء باريس الليلة الماضية، أثناء إخماد حريق من عدة سيارات في موقف للسيارات تحت الأرض في سان دوني، على الرغم من الرعاية السريعة جدا التي تلقاها من زملائه في الفريق".
وذكرت وسائل إعلام أن المشاركين في أعمال الشغب المستمرة، أضرموا النيران في سيارات لليوم السادس على التوالي.
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
مواطن فرنسي يوثق حال مدينة باريس صباح اليوم... فيديو
1 يوليو, 08:18 GMT
وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية الفرنسية التقارير الأخيرة المنسوبة إلى الشرطة بشأن تقييد الوصول إلى الإنترنت في البلاد بسبب أعمال الشغب.
وحذرت الداخلية الفرنسية على "تويتر"، يوم أمس الأحد، مما وصفته بـ "الأخبار الكاذبة"، التي تفيد بأن الشرطة الوطنية قيدت الوصول إلى الإنترنت في بعض المناطق، وأضافت: "هذه الوثيقة مزورة، ولم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الصدد".
احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية التي دفعت بإصلاح نظام المعاشات من خلال البرلمان بدون تصويت، باريس، فرنسا، في 28 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
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أمس, 08:50 GMT
يشار إلى أنه في صباح يوم 27 يونيو/ حزيران، قتل ضابط شرطة في ضاحية نانتير في باريس بالرصاص مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، بدعوى رفضه الامتثال لأوامره أثناء فحص رخصة القيادة، ما أثار الشغب على مدار الأيام الماضية في عدد من المدن الفرنسية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن مبانٍ حكومية وأخرى شرطية أُحرقت، وأُضرمت النيران في نحو 3800 سيارة، وطبقا لبيانات وزارة الاقتصاد الفرنسية، فقد تم نهب ما يقرب من 250 مكتبا مصرفيا و200 متجر عام ونحو 10 مراكز تسوق.
وانتشرت قوات خاصة بطائرات عمودية وعربات مسلحة في عدة مدن فرنسية، حيث تم اعتقال نحو 3000 شخص، من بينهم العديد من الأحداث.
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