https://sputnikarabic.ae/20230703/مندوبة-بريطانيا-لدى-الأمم-المتحدة-سيكون-من-المؤسف-خفض-مستوى-العلاقات-الدبلوماسية-مع-روسيا--1078700189.html
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: سيكون من المؤسف خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: سيكون من المؤسف خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
صرحت ممثلة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أنه "سيكون من المؤسف" خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T19:06+0000
2023-07-03T19:06+0000
2023-07-03T19:06+0000
العالم
روسيا
بريطانيا
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وقالت وودوارد ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت لندن مستعدة لتخفيض أو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع روسيا كما اقترح سابقا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في مقال له: "سيكون من المؤسف خفض مستوى العلاقات، لأنه عندما تنتهي الحرب وتغادر روسيا أوكرانيا، سيكون من المهم للغاية استعادة الوضع باستخدام العلاقات الدبلوماسية".في وقت سابق، كتب ميدفيديف في مقال له بصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: أنه "سيكون من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مؤقتًا مع فنلندا وغيرها من الدول المماثلة (مثل بولندا ودول البلطيق، وبريطانيا بالطبع) أو على الأقل في الوقت الحالي خفض مستواها".
https://sputnikarabic.ae/20230702/ميدفيديف-صفقة-الحبوب-بشكلها-الحالي-ليست-ضرورية-وموسكو-لم-تحاول-احتواء-الناتو-1078666504.html
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العالم, روسيا, بريطانيا
مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة: سيكون من المؤسف خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
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صرحت ممثلة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، أنه "سيكون من المؤسف" خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
وقالت وودوارد ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كانت لندن مستعدة لتخفيض أو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع روسيا كما اقترح سابقا نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في مقال له: "سيكون من المؤسف خفض مستوى العلاقات، لأنه عندما تنتهي الحرب وتغادر روسيا أوكرانيا، سيكون من المهم للغاية استعادة الوضع باستخدام العلاقات الدبلوماسية".
في وقت سابق، كتب ميدفيديف في مقال له بصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: أنه "سيكون من الأفضل تعليق العلاقات الدبلوماسية مؤقتًا مع فنلندا وغيرها من الدول المماثلة (مثل بولندا ودول البلطيق، وبريطانيا بالطبع) أو على الأقل في الوقت الحالي خفض مستواها".