https://sputnikarabic.ae/20230703/نائب-رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-ندعو-الشعوب-العربية-إلى-رفض-التطبيع-وهدف-أمريكا-بناء-حلف-أمني-1078686413.html

المجلس الوطني الفلسطيني: ندعو الشعوب العربية إلى رفض التطبيع وهدف أمريكا بناء حلف أمني

المجلس الوطني الفلسطيني: ندعو الشعوب العربية إلى رفض التطبيع وهدف أمريكا بناء حلف أمني

تستمر معاناة الشعب الفلسطيني جراء ما تشنّه القوات الإسرائيلية من عمليات عسكرية تستهدف مخيم جنين، بمؤازرة قرابة 150 آلية عسكرية، وبدعم من الطيران الحربي الذي شن... 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T12:40+0000

2023-07-03T12:40+0000

2023-07-03T12:40+0000

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أدى ذلك إلى ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 5 أشخاص، وإصابة 27 آخرين، منهم 7 أفراد بحالة خطرة. فهل يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذه العمليات العدائية وما موقف الغرب الداعم لإسرائيل؟تنفيذ المخطط الإسرائيليوحول هذا الموضوع، قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، والقيادي في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح تماما أنّ هذا العدوان الإسرائيلي والاجتياح المتجدد لمخيمات جنين، إنما باتت تنذر بتنفيذ مخطّط الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى كسر إرادة المقاومة وتصفية التحركات الشعبية الفلسطينية من أجل ضم الأراضي والاستيطان للضفة الفلسطينية للكيان الصهيوني".وأضاف نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: "هذا العدوان بمثابة حقد على الشعب الفلسطيني وحقوقه من بوابة مدينة جنين ومخيمها، الذي يواجه ببسالة هذه الحرب وهذا المخطط العدواني الإسرائيلي، فهذه الاعتداءات المتكررة التي تشنها إسرائيل المتنقلة من مدينة إلى بلدة باتت تتطلب ردّا فلسطينيا مختلفا عن السابق، لأن هذا العدوان ما كان ليحصل ويستمر لولا التغطية الأمريكية والغربية المتمادية، ولولا الصمت الدولي والانحياز السافر لهذا العدوان الإسرائلي".وتابع: "أشير إلى ضعف التدخل الدولي لوقف مثل هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب جهارا نهارا في تحدّي للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية".وأكد علي فيصل على أنّ "الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الفلسطينية وفي أماكن تواجده، يقف صفا واحدا في مواجهة هذه السياسة وهذه الاعتداءات، ويصعّد من أعمال المواجهة والمقاومة الشعبية والمسلحة لهذه الجرائم المتكررة، آخذا قراره الحاسم بإسقاط مخطّط الضم والترحيل والتهجير الإسرائلي ومخطط التّنكر للوجود الفلسطيني ولوجود فلسطين على الخارطة السياسية، وأيضا التّنكر الكامل والعمل الدؤوب من أجل تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، خاصة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم".بناء حلف أمني إقليمي في قاعدة إسرائيليةأما فيما يتعلق بالموقف الأمريكي مما يحدث حاليا في جنين، قال القيادي علي فيصل: "الموقف الأمريكي ليس بالجديد، الولايات المتحدة الأمريكية راعية أمن هذا الكيان وكل أشكال العدوان، وهي التي تحميه في المؤسسات الدولية خاصة في مجلس الأمن والأمم المتحدة وتمنع كل المؤسسات الدولية العاملة في حقل حقوق الإنسان ومواجهة الجرائم والتمييز العنصري من اتخاذ إجراءات رادعة بحق دولة إسرائيل".وأشار إلى أنّ "السياسة الأمريكية هي التي تغطي هذا العدوان وتدعمه وتفتح أمام إسرائيل أبواب التطبيع العربي على مصراعيها وتضعه في الأولوية، لذلك نحن ندعو إلى مواجهة شاملة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط التي تستهدف بناء حلف أمني إقليمي قاعدته إسرائيل، وبتغطية من المطبعين العرب".وأضاف: "علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نجمّع كل عناصر القوى الكامنة فينا وأن ننهي الانقسام الفلسطيني ونستعيد الوحدة الوطنية على خيار المقاومة الشعبية وتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمركزي التي أكدت إلغاء كافة الالتزامات والاتفاقات بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل بما فيها الخروج من مسار أوسلو والتنسيق الأمني واتفاق باريس الاقتصادي وسحب الاعتراف بدولة إسرائيل ومقاطعتها اقتصاديا ومحاكمتها دوليا على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق شعبنا وتدويل الحقوق الفلسطينية بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة وتدويل قضية الأسرى باعتبارهم رجال مقاومة وفوارس حرية يواجهون احتلالا غاصبا".وتابع: "نحن ندعو إلى الخروج من دائرة الرهان على التدخل الأمريكي والسياسة الأمريكية، لأنّها تكشف نفسها بهذه التصريحات عن أنها غطّت على جرائم العدوان الإسرائيلي وأيضا على الحقوق الفلسطينية".رهان على وحدة الشعب الفلسطينيوحول مسؤولية الشعب الفلسطيني فيما يجري حاليا في مخيمات جنين، قال القيادي علي فيصل:"إنّنا ندعو الشعب الفلسطيني بمسؤوليته الوطنية لمنع أي استفراد في مخيم جنين ومدينة جنين كما منع الاستفراد في مدينة القدس وقطاع غزة، وبالتالي كل مكوناته ستكون في ميدان المواجهة، وغرفة العمليات المشتركة أصدرت بيانا وضعت نفسها في حالة جهوزية كاملة لمواجهة هذا المخطط العدواني، وأيضا كل مكونات الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عن 48 في عموم الضفة وفي كل مناطق اللجوء والشتات، متحفز لدعم مخيمات جنين، باعتبارها تواجه المخطط الصهيوني الذي يستهدف كل الفلسطينيين".وتابع: "إن الجميع في جهوزية كاملة لمواجهة هذا العدوان والسياسة لحكومة التطرف للفاشية والنازية، حكومة المحارق والمجازر الموصوفة تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي الذي ندعوه للتحرك، لكننا لا نراهن عليه ولا في أي لحظة من اللحظات، نحن نراهن على وحدة شعبنا والمقاومة الفسلطينية وتحرّكها في كل أماكن تواجدها ولن نسمح بالاستفراد في مدينة جنين ومخيماتها".موقف غربي منحاز غير مبرّركما تحدّث القيادي علي فيصل عن موقف الغرب المنحاز لدولة إسرائيل والذي أسهم في إنشائها على أنقاض دولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني، وقال لـ "سبوتنيك":"إنّنا اعتدنا على موقف الغرب المنحاز لإسرائيل، وكما رأينا التصريحات حول ما يجري في مخيمات جنين، فرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي وغيرها من المجتمع الغربي تقول إن إسرائيل في حالة دفاع عن النفس، ورغم ذلك ندعوهم إلى موقف سليم ينسجم والشرعية الدولية وما يتحدثون عنه في منطق الديمقراطية وحقوق الإنسان، نحن لا نراهن عليهم ونحمّلهم مسؤولية وجود هذا الكيان وجرائمه، فهم الذين رعوا وأنشؤوا قيام دولة إسرائيل ويغطّون جرائمها ويمنعون محاكمتها في المحافل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وإذا كان هناك من موقف جاد، عليهم أن يأخذوا سياسة سليمة بالتكفير عن جريمتهم التي ارتكبوها بحق شعبنا منذ وعد بلفور إلى يومنا هذا".وتابع: "رهاننا على وحدة شعبنا ومقاومتنا وأحرار المقاومة في المنطقة العربية والإقليم، وأيضا على دعم القوى الصديقة، خاصة روسيا والصين ودول البريكس ودول أمريكا اللاتينية، ورهاننا أن نستثمر هذه التوازنات الدولية الناشئة التي تشي بأن أمريكا ليست الحاكم للنظام العالمي الجديد، إنما هناك عالم جديد يتشكّل بفعل صمود ومواجهة روسيا لحلف شمال الأطلسي ومواجهة الصين أيضا لهذا التفرد الأمريكي".إقفال باب التطبيع الإسرائيليكما تطرّق نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، علي فيصل، إلى الموقف العربي، وقال:"الموقف الرسمي العربي يقدم بيانات داعمة للشعب الفلسطيني، لكن للأسف لا يطبّق أيّا من مضمون هذه القرارات وبالتالي هذه السياسة لم تعد كافية إطلاقا، نحن نريد دعما حقيقيا ورسميا من الدول العربية في المحافل الدولية، يضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف هذه الاعتداءات ومحاكمة إسرائيل على جرائمها، وأيضا ندعو النظام الرسمي العربي لإقفال الباب أمام التطبيع مع الاحتلال الذي يرتكب الجرائم، لأن التطبيع يغطّي عليها".وأضاف: "رهاننا على الشعوب العربية وحركتها في مواجهة التطبيع ومناهضة هذا الاحتلال، وأيضا على قوى المقاومة في لبنان وصمود سوريا ودعم إيران والدول الشقيقة، والرهان الرئيسي على صمود شعبنا في مواجهة هذا الاحتلال الذي يريد شطب الوجود الفلسطيني من الخارطة".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، راح ضحيته مقتل 7 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.

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