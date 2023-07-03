https://sputnikarabic.ae/20230703/نائب-في-مجلس-الدوما-يحث-شولتز-على-عض-لسانه-بشأن-وضع-شبه-جزيرة-القرم-1078670168.html
نائب في مجلس الدوما يحث شولتز على "حفظ لسانه" بشأن وضع شبه جزيرة القرم
نائب في مجلس الدوما يحث شولتز على "حفظ لسانه" بشأن وضع شبه جزيرة القرم
دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، المستشار الألماني أولاف شولتز إلى "حفظ لسانه" وعدم التكهن بوضع شبه جزيرة القرم. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T07:16+0000
2023-07-03T07:16+0000
2023-07-03T07:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063198496_0:82:3079:1813_1920x0_80_0_0_bb587598aa4adc642cf7e53fefa22a49.jpg
وقال شيريميت: "يجب على شولتز أن يحفظ لسانه، وأن يتوقف عن التكهن بموضوع وضع شبه جزيرة القرم، ومناقشة القضايا التي لا يفهمها"، مضيفا بالقول، إن شبه جزيرة القرم تاريخيًا كانت تنتمي دائمًا إلى روسيا، وكانت هناك جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية منذ عام 1954.وتابع شيريميت: "غير قانوني وهناك انتهاك صارخ للقانون السوفيتي، حيث تم نقل جزيرة القرم بشكل رسمي لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية في ذلك الحين".ووفقا له، في عام 2014، استطاعت شبه جزيرة القرم التخلص من "الإملاءات الأوكرانية والاحتلال الفعلي"، وإعادة لم شملها مرة أخرى مع وطنها التاريخي روسيا، من خلال الاستفتاء.وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/ آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-القرم-تقرر-تأميم-ممتلكات-زيلينسكي-والدول-الغربية-1077389613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063198496_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a1d3f4af411a4622799552f1f9b607d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نائب في مجلس الدوما يحث شولتز على "حفظ لسانه" بشأن وضع شبه جزيرة القرم
07:16 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 03.07.2023) تابعنا عبر
دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، المستشار الألماني أولاف شولتز إلى "حفظ لسانه" وعدم التكهن بوضع شبه جزيرة القرم.
وقال شيريميت: "يجب على شولتز أن يحفظ لسانه، وأن يتوقف عن التكهن بموضوع وضع شبه جزيرة القرم، ومناقشة القضايا التي لا يفهمها"، مضيفا بالقول، إن شبه جزيرة القرم تاريخيًا كانت تنتمي دائمًا إلى روسيا، وكانت هناك جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية منذ عام 1954.
وتابع شيريميت: "غير قانوني وهناك انتهاك صارخ للقانون السوفيتي، حيث تم نقل جزيرة القرم بشكل رسمي لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية في ذلك الحين".
ووفقا له، في عام 2014، استطاعت شبه جزيرة القرم التخلص من "الإملاءات الأوكرانية والاحتلال الفعلي"، وإعادة لم شملها مرة أخرى مع وطنها التاريخي روسيا، من خلال الاستفتاء.
وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/ آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.