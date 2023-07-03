عربي
إصابة جندي إسرائيلي بشظايا قنبلة في جنين
https://sputnikarabic.ae/20230703/نائب-في-مجلس-الدوما-يحث-شولتز-على-عض-لسانه-بشأن-وضع-شبه-جزيرة-القرم-1078670168.html
نائب في مجلس الدوما يحث شولتز على "حفظ لسانه" بشأن وضع شبه جزيرة القرم
نائب في مجلس الدوما يحث شولتز على "حفظ لسانه" بشأن وضع شبه جزيرة القرم
دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، المستشار الألماني أولاف شولتز إلى "حفظ لسانه" وعدم التكهن بوضع شبه جزيرة القرم. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T07:16+0000
2023-07-03T07:54+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063198496_0:82:3079:1813_1920x0_80_0_0_bb587598aa4adc642cf7e53fefa22a49.jpg
وقال شيريميت: "يجب على شولتز أن يحفظ لسانه، وأن يتوقف عن التكهن بموضوع وضع شبه جزيرة القرم، ومناقشة القضايا التي لا يفهمها"، مضيفا بالقول، إن شبه جزيرة القرم تاريخيًا كانت تنتمي دائمًا إلى روسيا، وكانت هناك جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية منذ عام 1954.وتابع شيريميت: "غير قانوني وهناك انتهاك صارخ للقانون السوفيتي، حيث تم نقل جزيرة القرم بشكل رسمي لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية في ذلك الحين".ووفقا له، في عام 2014، استطاعت شبه جزيرة القرم التخلص من "الإملاءات الأوكرانية والاحتلال الفعلي"، وإعادة لم شملها مرة أخرى مع وطنها التاريخي روسيا، من خلال الاستفتاء.وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/ آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.
https://sputnikarabic.ae/20230524/سلطات-القرم-تقرر-تأميم-ممتلكات-زيلينسكي-والدول-الغربية-1077389613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/07/1063198496_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_a1d3f4af411a4622799552f1f9b607d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

نائب في مجلس الدوما يحث شولتز على "حفظ لسانه" بشأن وضع شبه جزيرة القرم

07:16 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 03.07.2023)
© Sputnik . Рамиль Ситдиковمنتجع يابطا في شبه جزيرة القرم
منتجع يابطا في شبه جزيرة القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
تابعنا عبرTelegramNabd
دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، المستشار الألماني أولاف شولتز إلى "حفظ لسانه" وعدم التكهن بوضع شبه جزيرة القرم.
وقال شيريميت: "يجب على شولتز أن يحفظ لسانه، وأن يتوقف عن التكهن بموضوع وضع شبه جزيرة القرم، ومناقشة القضايا التي لا يفهمها"، مضيفا بالقول، إن شبه جزيرة القرم تاريخيًا كانت تنتمي دائمًا إلى روسيا، وكانت هناك جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية منذ عام 1954.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
سلطات القرم تقرر تأميم ممتلكات زيلينسكي والدول الغربية
24 مايو, 12:05 GMT
وتابع شيريميت: "غير قانوني وهناك انتهاك صارخ للقانون السوفيتي، حيث تم نقل جزيرة القرم بشكل رسمي لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية في ذلك الحين".
ووفقا له، في عام 2014، استطاعت شبه جزيرة القرم التخلص من "الإملاءات الأوكرانية والاحتلال الفعلي"، وإعادة لم شملها مرة أخرى مع وطنها التاريخي روسيا، من خلال الاستفتاء.
وأصبحت شبه جزيرة القرم منطقة روسية، في مارس/ آذار 2014، بعد الاستفتاء الذي أعقب الانقلاب في أوكرانيا. وقد أيد هذا القرار 96.77% من الناخبين في القرم، و95.6% في سيفاستوبول. ولا تزال أوكرانيا تعتبر شبه الجزيرة أراضيها، وتؤيد العديد من الدول الغربية كييف في هذه القضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:10 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала