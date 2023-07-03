عربي
القوات الروسية تسقط "سو 27" أوكرانية و14 طائرة دون طيار
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230703/هلع-وذعر-في-طائرة-بعد-محاولة-ملاكم-فتح-بابها-1078686748.html
هلع وذعر في طائرة بعد محاولة ملاكم فتح بابها
هلع وذعر في طائرة بعد محاولة ملاكم فتح بابها
عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات مرعبة حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ"المجنون" فتح أحد أبوابها، حيث كانت في طريقها، مساء الجمعة الماضية، من مدينة زادار في... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:50+0000
2023-07-03T12:50+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101569/96/1015699660_29:0:1403:773_1920x0_80_0_0_d2f3a3b4e178eead2d6c1ee79f9c2ad6.jpg
وذكرت وسائل إعلام غربية بأن الرجل هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا، حيث قفز اثنان من الركاب من مقاعدهم لكبح الرجل قبل أن يصطدم به على الأرض.قالت امرأة صورت الحادث الصادم إن "معظم الركاب على متن الطائرة كانوا عائدين من مهرجان Hideout في كرواتيا في نهاية الشهر الماضي".وزعمت أن الرجل كان مخمورًا وتحت تأثيرالمخدرات.وفي السياق نفسه، قالت إدارة شرطة المدينة الكرواتية إن "بريطانيًا يبلغ من العمر 27 عامًا تم القبض عليه على مدرج المطار، وتم فتح تحقيق في الحادث، ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام".ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن الرجل يحترف الملاكمة، لكن لم يُنشر اسمه.
https://sputnikarabic.ae/20230703/اكتشاف-صخرة-غريبة-الشكل-على-المريخ-صور-1078675547.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101569/96/1015699660_200:0:1231:773_1920x0_80_0_0_da229cc3b9b19f19d9a90e7a7e33e457.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

هلع وذعر في طائرة بعد محاولة ملاكم فتح بابها

12:50 GMT 03.07.2023
© Sputnik . YouTubeطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . YouTube
تابعنا عبرTelegramNabd
عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات مرعبة حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ"المجنون" فتح أحد أبوابها، حيث كانت في طريقها، مساء الجمعة الماضية، من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.
وذكرت وسائل إعلام غربية بأن الرجل هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا، حيث قفز اثنان من الركاب من مقاعدهم لكبح الرجل قبل أن يصطدم به على الأرض.
قالت امرأة صورت الحادث الصادم إن "معظم الركاب على متن الطائرة كانوا عائدين من مهرجان Hideout في كرواتيا في نهاية الشهر الماضي".
منظر للحافة المغطاة بالجليد لحفرة على كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
مجتمع
اكتشاف صخرة غريبة الشكل على المريخ... صور
09:01 GMT
وزعمت أن الرجل كان مخمورًا وتحت تأثيرالمخدرات.
وفي السياق نفسه، قالت إدارة شرطة المدينة الكرواتية إن "بريطانيًا يبلغ من العمر 27 عامًا تم القبض عليه على مدرج المطار، وتم فتح تحقيق في الحادث، ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام".
ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن الرجل يحترف الملاكمة، لكن لم يُنشر اسمه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала