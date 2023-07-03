https://sputnikarabic.ae/20230703/هلع-وذعر-في-طائرة-بعد-محاولة-ملاكم-فتح-بابها-1078686748.html
هلع وذعر في طائرة بعد محاولة ملاكم فتح بابها
هلع وذعر في طائرة بعد محاولة ملاكم فتح بابها
عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات مرعبة حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ"المجنون" فتح أحد أبوابها، حيث كانت في طريقها، مساء الجمعة الماضية، من مدينة زادار في... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:50+0000
2023-07-03T12:50+0000
2023-07-03T12:50+0000
مجتمع
منوعات
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وذكرت وسائل إعلام غربية بأن الرجل هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا، حيث قفز اثنان من الركاب من مقاعدهم لكبح الرجل قبل أن يصطدم به على الأرض.قالت امرأة صورت الحادث الصادم إن "معظم الركاب على متن الطائرة كانوا عائدين من مهرجان Hideout في كرواتيا في نهاية الشهر الماضي".وزعمت أن الرجل كان مخمورًا وتحت تأثيرالمخدرات.وفي السياق نفسه، قالت إدارة شرطة المدينة الكرواتية إن "بريطانيًا يبلغ من العمر 27 عامًا تم القبض عليه على مدرج المطار، وتم فتح تحقيق في الحادث، ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام".ذكرت العديد من التقارير الإعلامية أن الرجل يحترف الملاكمة، لكن لم يُنشر اسمه.
https://sputnikarabic.ae/20230703/اكتشاف-صخرة-غريبة-الشكل-على-المريخ-صور-1078675547.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
هلع وذعر في طائرة بعد محاولة ملاكم فتح بابها
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عاش ركاب طائرة نقل مدنية لحظات مرعبة حاول فيها ملاكم وصفته وسائل إعلام بـ"المجنون" فتح أحد أبوابها، حيث كانت في طريقها، مساء الجمعة الماضية، من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.
وذكرت وسائل إعلام غربية بأن الرجل هو ملاكم بريطاني يبلغ من العمر 27 عامًا، حيث قفز اثنان من الركاب من مقاعدهم لكبح الرجل قبل أن يصطدم به على الأرض.
قالت امرأة صورت الحادث الصادم إن "معظم الركاب على متن الطائرة كانوا عائدين من مهرجان Hideout في كرواتيا في نهاية الشهر الماضي".
وزعمت أن الرجل كان مخمورًا وتحت تأثيرالمخدرات.
وفي السياق نفسه، قالت إدارة شرطة المدينة الكرواتية إن "بريطانيًا يبلغ من العمر 27 عامًا تم القبض عليه على مدرج المطار، وتم فتح تحقيق في الحادث، ويواجه الرجل تهمة الإخلال بالنظام العام".
ذكرت العديد من التقارير الإعلامية
أن الرجل يحترف الملاكمة، لكن لم يُنشر اسمه.