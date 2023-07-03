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https://sputnikarabic.ae/20230703/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-نظيره-الأردني-في-دمشق-صور-1078683758.html
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق... صور
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق... صور
التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، والوفد المرافق له في دمشق. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T12:05+0000
2023-07-03T12:20+0000
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وأفادت قناة "المملكة" الأردنية، بأن وزير الخارجية الأردني سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم.وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سوريا ومبادرة حل الأزمة".تعتبر زيارة الصفدي لدمشق ثاني زيارة رسمية منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
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العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق... صور

12:05 GMT 03.07.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 03.07.2023)
© Sputnikوزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، اليوم الاثنين، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، والوفد المرافق له في دمشق.
وأفادت قناة "المملكة" الأردنية، بأن وزير الخارجية الأردني سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم.
وجاء في بيان الخارجية الأردنية: "الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سوريا ومبادرة حل الأزمة".
© Sputnikوزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
وزير الخارجية السوري يلتقي نظيره الأردني في دمشق
© Sputnik
تعتبر زيارة الصفدي لدمشق ثاني زيارة رسمية منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.
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