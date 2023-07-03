https://sputnikarabic.ae/20230703/وزير-الدفاع-الصيني-يلتقي-قائد-البحرية-الروسية-في-بكين-1078673404.html
وزير الدفاع الصيني يلتقي قائد البحرية الروسية في بكين
وزير الدفاع الصيني يلتقي قائد البحرية الروسية في بكين
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، التقى مع القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف. 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T07:52+0000
2023-07-03T07:52+0000
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العالم
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وجاء في بيان الدفاع الصينية: "التقى عضو مجلس الدولة، وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، مع القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، في بكين اليوم - 3 يوليو".ونقلت الدفاع الصينية عن شانغ فو، قوله: "تحافظ البحرية الصينية ونظيرتها الروسية على اتصال وثيق وتفاعل مستمر، ونأمل أن يعزز الطرفان التعاون على جميع المستويات، ويتم بانتظام تنظيم تدريبات مشتركة، ودوريات ومسابقات مشتركة، وتوسيع التعاون المهني العملي من أجل الإسهام بشكل مشترك في السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صفعة للولايات المتحدة عندما التقى بوزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في الكرملين، وفقًا لوكالات غربية.وقالت صحيفة غربية: "كان قرار استقبال لي شانغ فو صفعة للولايات المتحدة، التي فرضت في عام 2018 عقوبات على المسؤول الصيني".وبحسب "بيزنس إنسايدر"، فقد أصبح هذا تحديًا خطيرًا لواشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20230531/بلينكين-يأسف-لفشل-عقد-لقاء-بين-وزيري-الدفاع-الأمريكي-والصيني-1077617413.html
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العالم
وزير الدفاع الصيني يلتقي قائد البحرية الروسية في بكين
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، أن وزير الدفاع الصيني، لي شانغ فو، التقى مع القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي يفمينوف.
وجاء في بيان الدفاع الصينية: "التقى عضو مجلس الدولة، وزير دفاع جمهورية الصين الشعبية، لي شانغ فو، مع القائد العام للبحرية الروسية، نيكولاي يفمينوف، في بكين اليوم - 3 يوليو".
ونقلت الدفاع الصينية عن شانغ فو، قوله: "تحافظ البحرية الصينية ونظيرتها الروسية على اتصال وثيق وتفاعل مستمر، ونأمل أن يعزز الطرفان التعاون على جميع المستويات، ويتم بانتظام تنظيم تدريبات مشتركة، ودوريات ومسابقات مشتركة، وتوسيع التعاون المهني العملي من أجل الإسهام بشكل مشترك في السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
ووجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صفعة للولايات المتحدة عندما التقى بوزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في الكرملين، وفقًا لوكالات غربية.
وقالت صحيفة غربية: "كان قرار استقبال لي شانغ فو صفعة للولايات المتحدة، التي فرضت في عام 2018 عقوبات على المسؤول الصيني".