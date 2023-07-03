https://sputnikarabic.ae/20230703/وزير-الصحة-السوري-يبحث-مع-نظيره-السعودي-سبل-تعزيز-التعاون-الثنائي-1078698044.html
وزير الصحة السوري يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي
وزير الصحة السوري يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي
بحث وزير الصحة السوري، حسن الغباش، مع نظيره السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، سبل تطوير التعاون الصحي العربي المشترك... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T16:30+0000
2023-07-03T16:30+0000
2023-07-03T16:30+0000
السعودية
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن اللقاء تضمن مناقشة الأوضاع الصحية في البلدين، وأهمية تبادل الخبرات بينهما، كما "تمت زيارة مركز عمليات الصحة للاطلاع على الإجراءات الصحية فيما يتعلق بخدمة ومتابعة حجاج بيت الله الحرام".وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 أيار/مايو على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.وأعلنت السعودية وسوريا، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20230703/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-نظيره-الأردني-في-دمشق-صور-1078683758.html
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار سوريا اليوم
السعودية, أخبار سوريا اليوم
وزير الصحة السوري يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون الثنائي
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بحث وزير الصحة السوري، حسن الغباش، مع نظيره السعودي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، سبل تطوير التعاون الصحي العربي المشترك وتعزيز مجالاته.
وذكرت وكالة
الأنباء السورية "سانا" أن اللقاء تضمن مناقشة الأوضاع الصحية في البلدين، وأهمية تبادل الخبرات بينهما، كما "تمت زيارة مركز عمليات الصحة للاطلاع على الإجراءات الصحية فيما يتعلق بخدمة ومتابعة حجاج بيت الله الحرام".
وكان مجلس جامعة الدول العربية قد وافق، خلال اجتماع استثنائي عقده في 7 أيار/مايو على مستوى وزراء الخارجية، على استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة، لتعود سوريا إلى الجامعة بعد نحو 12 من تعليق عضويتها على خلفية الموقف من الصراع الدائر على أراضيها.
وأعلنت السعودية وسوريا
، استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.