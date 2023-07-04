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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/أسير-من-وحدة-كراكن-الأوكرانية-يتحدث-عن-دبابة-كان-الجنود-الروس-يبحثون-عنها-لتدميرها-1078706894.html
أسير من وحدة "كراكن" الأوكرانية يتحدث عن دبابة كان الجنود الروس يبحثون عنها لتدميرها
أسير من وحدة "كراكن" الأوكرانية يتحدث عن دبابة كان الجنود الروس يبحثون عنها لتدميرها
كشف أسير أوكراني محتجز لدى القوات الروسية عن معلومات خطيرة حول دبابات "ليوبارد" الغربية التي قدمت إلى الجانب الأوكراني، مؤكدا أن الجنود الروس كانوا يبحثون عنها... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T07:39+0000
2023-07-04T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال الأسير الأوكراني التابع لوحة "كراكن"، أندريه بريخودكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن المقاتلين الأوكرانيين كانوا يخشون من قيادة المركبات الأجنبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد، لأنهم يعتقدون أن المقاتلين الروس يقومون بصيد المعدات التي قدمها الغرب. وتابع الأسير موضحا:وبحسب الأسير فقد استهدفت القوات الروسية "كذلك الدبابات والطائرات، كل شيء على الإطلاق. الدبابات لا تعيش طويلا مثل عربات المشاة القتالية، لقد استهدفوا كل شيء على الإطلاق".وأوضح بريخودكو: "لقد رأينا أن كل ما يمكن أن يطير (من صواريخ وقذائف) كان يطير باستمرار نحو الهدف نفسه (الدبابات الغربية)، باتجاه حركة المدرعات".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن أمس الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة "ليوبارد"، بالإضافة إلى 15 طائرة وثلاث مروحيات، في دونباس وزابوروجيه.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230703/مشاهد-لتدمير-وحدة-أوكرانية-ضخمة-بعد-محاولتها-تنفيذ-هجوم-ليلي--قرب-سوليدار-فيديو-1078675042.html
https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الأوكراني-يشتكي-من-التوابيت-الفرنسية--1078685190.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أسير من وحدة "كراكن" الأوكرانية يتحدث عن دبابة كان الجنود الروس يبحثون عنها لتدميرها

07:39 GMT 04.07.2023
© flickr.com / US Army Europe Images / دبابة "ليوبارد 2"
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© flickr.com / US Army Europe Images /
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كشف أسير أوكراني محتجز لدى القوات الروسية عن معلومات خطيرة حول دبابات "ليوبارد" الغربية التي قدمت إلى الجانب الأوكراني، مؤكدا أن الجنود الروس كانوا يبحثون عنها بهدف تدميرها.
وقال الأسير الأوكراني التابع لوحة "كراكن"، أندريه بريخودكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن المقاتلين الأوكرانيين كانوا يخشون من قيادة المركبات الأجنبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد، لأنهم يعتقدون أن المقاتلين الروس يقومون بصيد المعدات التي قدمها الغرب. وتابع الأسير موضحا:

"لقد رأيت ذات مرة طريقة دخول الميكانيكيين إلى ليوبارد، هم يخشون الصعود إلى هناك بشكل مباشر لأنه بمجرد ظهور هذه المعدات في ساحة المعركة، يتطاير كل شيء فيها... بانفجار من العيار الثقيل".

وبحسب الأسير فقد استهدفت القوات الروسية "كذلك الدبابات والطائرات، كل شيء على الإطلاق. الدبابات لا تعيش طويلا مثل عربات المشاة القتالية، لقد استهدفوا كل شيء على الإطلاق".

وبين الأسير أن القوات الروسية كانت تبحث عن الدبابات الغربية بهدف تدميرها.

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لتدمير وحدة أوكرانية ضخمة بعد محاولتها تنفيذ هجوم ليلي قرب سوليدار... فيديو
أمس, 08:55 GMT
وأوضح بريخودكو: "لقد رأينا أن كل ما يمكن أن يطير (من صواريخ وقذائف) كان يطير باستمرار نحو الهدف نفسه (الدبابات الغربية)، باتجاه حركة المدرعات".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن أمس الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة "ليوبارد"، بالإضافة إلى 15 طائرة وثلاث مروحيات، في دونباس وزابوروجيه.

وقال شويغو، خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة الروسية عبر تقنية الفيديو: "دمرت القوات المسلحة الروسية 15 طائرة وثلاث مروحيات و920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة ليوبارد فقط على محاور جنوب دونيتسك، وزابوروجيه، ودونيتسك، ولم تنجح الوحدات الأوكرانية في شن هجمات".

جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يشتكي من "التوابيت" الفرنسية
أمس, 12:20 GMT
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
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