https://sputnikarabic.ae/20230704/أسير-من-وحدة-كراكن-الأوكرانية-يتحدث-عن-دبابة-كان-الجنود-الروس-يبحثون-عنها-لتدميرها-1078706894.html

أسير من وحدة "كراكن" الأوكرانية يتحدث عن دبابة كان الجنود الروس يبحثون عنها لتدميرها

أسير من وحدة "كراكن" الأوكرانية يتحدث عن دبابة كان الجنود الروس يبحثون عنها لتدميرها

كشف أسير أوكراني محتجز لدى القوات الروسية عن معلومات خطيرة حول دبابات "ليوبارد" الغربية التي قدمت إلى الجانب الأوكراني، مؤكدا أن الجنود الروس كانوا يبحثون عنها... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T07:39+0000

2023-07-04T07:39+0000

2023-07-04T07:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وقال الأسير الأوكراني التابع لوحة "كراكن"، أندريه بريخودكو، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن المقاتلين الأوكرانيين كانوا يخشون من قيادة المركبات الأجنبية، بما في ذلك دبابات ليوبارد، لأنهم يعتقدون أن المقاتلين الروس يقومون بصيد المعدات التي قدمها الغرب. وتابع الأسير موضحا:وبحسب الأسير فقد استهدفت القوات الروسية "كذلك الدبابات والطائرات، كل شيء على الإطلاق. الدبابات لا تعيش طويلا مثل عربات المشاة القتالية، لقد استهدفوا كل شيء على الإطلاق".وأوضح بريخودكو: "لقد رأينا أن كل ما يمكن أن يطير (من صواريخ وقذائف) كان يطير باستمرار نحو الهدف نفسه (الدبابات الغربية)، باتجاه حركة المدرعات".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن أمس الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية دمرت، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، 920 وحدة من المركبات المدرعة، بما فيها 16 دبابة "ليوبارد"، بالإضافة إلى 15 طائرة وثلاث مروحيات، في دونباس وزابوروجيه.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، محذرةً من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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