https://sputnikarabic.ae/20230704/أول-تعليق-من-السفير-التركي-الجديد-لدى-القاهرة-بعد-تعيينه-في-منصبه-1078711145.html
أول تعليق من السفير التركي الجديد لدى القاهرة بعد تعيينه في منصبه
أول تعليق من السفير التركي الجديد لدى القاهرة بعد تعيينه في منصبه
علّق السفير التركي الجديد لدى القاهرة صالح موتلو شن، اليوم الثلاثاء، بعد تعيينه في منصبه الجديد وإعلان مصر وتركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T09:32+0000
2023-07-04T09:32+0000
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وكتب صالح على "تويتر": "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائم التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية التركي، ومعالي وزير الخارجية. أسأل الله التوفيق".وأفادت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، بأن "مصر رشحت السفير، عمرو الحمامي، كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير، صالح موتلو شن، كسفير لها في القاهرة".وأضافت أن "تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودًا سياسيًا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مصر-تعلن-رفع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-تركيا-إلى-مستوى-السفراء---عاجل-1078706257.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
أول تعليق من السفير التركي الجديد لدى القاهرة بعد تعيينه في منصبه
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علّق السفير التركي الجديد لدى القاهرة صالح موتلو شن، اليوم الثلاثاء، بعد تعيينه في منصبه الجديد وإعلان مصر وتركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء.
وكتب صالح على "تويتر": "أود أن أعرب عن امتناني وشكري للثقة الدائم التي منحها لي فخامة رئيس الجمهورية التركي، ومعالي وزير الخارجية. أسأل الله التوفيق".
وأفادت وزارة الخارجية المصرية
، اليوم الثلاثاء، بأن "مصر رشحت السفير، عمرو الحمامي، كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير، صالح موتلو شن، كسفير لها في القاهرة".
وأضافت أن "تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا
.
يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين بلديهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية
الأخيرة.
وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية جمودًا سياسيًا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.
وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي
بين البلدين إلى أدنى المستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.