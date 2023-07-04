أول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم
القمر العملاق يظهر خلف نصب تذكاري من الحقبة السوفيتية للمدافعين عن لينينغراد، (سان بطرسبورغ الآن) في الحرب العالمية الثانية، في سان بطرسبورغ، روسيا، 4 يوليو 2023.
القمر العملاق يظهر خلف نصب تذكاري من الحقبة السوفيتية للمدافعين عن لينينغراد، (سان بطرسبورغ الآن) في الحرب العالمية الثانية، في سان بطرسبورغ، روسيا، 4 يوليو 2023.
القمر العملاق بجوار برج ناقل الحركة الكهربائي في لامبارو، مقاطعة آتشيه الإندونيسية، 3 يوليو 2023.
القمر العملاق بجوار برج ناقل الحركة الكهربائي في لامبارو، مقاطعة آتشيه الإندونيسية، 3 يوليو 2023.
زوجان يعبران جسر الشهداء على نهر دجلة مع ارتفاع القمر العملاق في بغداد، العراق، 3 يوليو 2023.
زوجان يعبران جسر الشهداء على نهر دجلة مع ارتفاع القمر العملاق في بغداد، العراق، 3 يوليو 2023.
مسجد تشامليجا في إسطنبول، على خلفية القمر العملاق، تركيا، 3 يوليو 2023.
مسجد تشامليجا في إسطنبول، على خلفية القمر العملاق، تركيا، 3 يوليو 2023.
طائرة تحلق في اتجاه الشمال الغربي عبر بحيرة ميشيغان، على خلفية القمر العملاق، في شيكاغو، 3 يوليو 2023 .
طائرة تحلق في اتجاه الشمال الغربي عبر بحيرة ميشيغان، على خلفية القمر العملاق، في شيكاغو، 3 يوليو 2023 .
يرتفع القمر خلف قلعة فيرنيغيروده، بالقرب من جبال هارز في ألمانيا، 3 يوليو 2023.
يرتفع القمر خلف قلعة فيرنيغيروده، بالقرب من جبال هارز في ألمانيا، 3 يوليو 2023.
القمر العملاق يرتفع خلف ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة جنوبي العراق، في يوليو 2023.
القمر العملاق يرتفع خلف ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة جنوبي العراق، في يوليو 2023.
قمر عملاق يرتفع في سماء الليل خلف قلعة شليموتسي الطبية في كيليني، بيلوبونيز، اليونان، 3 يوليو 2023.
قمر عملاق يرتفع في سماء الليل خلف قلعة شليموتسي الطبية في كيليني، بيلوبونيز، اليونان، 3 يوليو 2023.
يضيء القمر العملاق الغيوم في سريناغار، كشمير، التي تسيطر عليها الهند، في وقت متأخر من يوم 3 يوليو 2023.
يضيء القمر العملاق الغيوم في سريناغار، كشمير، التي تسيطر عليها الهند، في وقت متأخر من يوم 3 يوليو 2023.
برج خليفة في دبي، على خلفية القمر العملاق، الإمارات العربية المتحدة، 3 يوليو 2023.
برج خليفة في دبي، على خلفية القمر العملاق، الإمارات العربية المتحدة، 3 يوليو 2023.
الكويتيون يشاهدون ظهور القمر العملاق يرتفع فوق أفق مدينة الكويت، في 3 يوليو 2023.
الكويتيون يشاهدون ظهور القمر العملاق يرتفع فوق أفق مدينة الكويت، في 3 يوليو 2023.
يرتفع القمر العملاق في سماء الليل فوق روما، 3 يوليو 2023.
يرتفع القمر العملاق في سماء الليل فوق روما، 3 يوليو 2023.