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https://sputnikarabic.ae/20230704/أول-قمر-عملاق-عام-2023-يظهر-في-سماء-دول-العالم-1078712296.html
أول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم
أول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم
شهدت معظم دول العالم أول قمر عملاق من بين أربعة أقمار عملاقة لعام 2023. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
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يصل القمر العملاق، في شهر يوليو/ تموز الجاري، إلى أقرب نقطة من كوكب الأرض على ارتفاع 224 ألفا و895 ميلًا - أي ما يعادل 361933.4189 كم.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لأول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم.
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фото, صور
фото, صور

أول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم

12:02 GMT 04.07.2023
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شهدت معظم دول العالم أول قمر عملاق من بين أربعة أقمار عملاقة لعام 2023.
يصل القمر العملاق، في شهر يوليو/ تموز الجاري، إلى أقرب نقطة من كوكب الأرض على ارتفاع 224 ألفا و895 ميلًا - أي ما يعادل 361933.4189 كم.
وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لأول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

القمر العملاق يظهر خلف نصب تذكاري من الحقبة السوفيتية للمدافعين عن لينينغراد، (سان بطرسبورغ الآن) في الحرب العالمية الثانية، في سان بطرسبورغ، روسيا، 4 يوليو 2023.

القمر العملاق يظهر خلف نصب تذكاري من الحقبة السوفيتية للمدافعين عن لينينغراد، (سان بطرسبورغ الآن) في الحرب العالمية الثانية، في سان بطرسبورغ، روسيا، 4 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

القمر العملاق يظهر خلف نصب تذكاري من الحقبة السوفيتية للمدافعين عن لينينغراد، (سان بطرسبورغ الآن) في الحرب العالمية الثانية، في سان بطرسبورغ، روسيا، 4 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

القمر العملاق بجوار برج ناقل الحركة الكهربائي في لامبارو، مقاطعة آتشيه الإندونيسية، 3 يوليو 2023.

القمر العملاق بجوار برج ناقل الحركة الكهربائي في لامبارو، مقاطعة آتشيه الإندونيسية، 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Chaideer Mahyuddin

القمر العملاق بجوار برج ناقل الحركة الكهربائي في لامبارو، مقاطعة آتشيه الإندونيسية، 3 يوليو 2023.

© AP Photo / Hadi Mizban

زوجان يعبران جسر الشهداء على نهر دجلة مع ارتفاع القمر العملاق في بغداد، العراق، 3 يوليو 2023.

زوجان يعبران جسر الشهداء على نهر دجلة مع ارتفاع القمر العملاق في بغداد، العراق، 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hadi Mizban

زوجان يعبران جسر الشهداء على نهر دجلة مع ارتفاع القمر العملاق في بغداد، العراق، 3 يوليو 2023.

© AP Photo / Francisco Seco

مسجد تشامليجا في إسطنبول، على خلفية القمر العملاق، تركيا، 3 يوليو 2023.

مسجد تشامليجا في إسطنبول، على خلفية القمر العملاق، تركيا، 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Francisco Seco

مسجد تشامليجا في إسطنبول، على خلفية القمر العملاق، تركيا، 3 يوليو 2023.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast

طائرة تحلق في اتجاه الشمال الغربي عبر بحيرة ميشيغان، على خلفية القمر العملاق، في شيكاغو، 3 يوليو 2023 .

طائرة تحلق في اتجاه الشمال الغربي عبر بحيرة ميشيغان، على خلفية القمر العملاق، في شيكاغو، 3 يوليو 2023 . - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Charles Rex Arbogast

طائرة تحلق في اتجاه الشمال الغربي عبر بحيرة ميشيغان، على خلفية القمر العملاق، في شيكاغو، 3 يوليو 2023 .

© AP Photo / Matthias Schrader

يرتفع القمر خلف قلعة فيرنيغيروده، بالقرب من جبال هارز في ألمانيا، 3 يوليو 2023.

يرتفع القمر خلف قلعة فيرنيغيروده، بالقرب من جبال هارز في ألمانيا، 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Matthias Schrader

يرتفع القمر خلف قلعة فيرنيغيروده، بالقرب من جبال هارز في ألمانيا، 3 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Hussein Faleh

القمر العملاق يرتفع خلف ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة جنوبي العراق، في يوليو 2023.

القمر العملاق يرتفع خلف ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة جنوبي العراق، في يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Hussein Faleh

القمر العملاق يرتفع خلف ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة جنوبي العراق، في يوليو 2023.

© AP Photo / Petros Giannakouris

قمر عملاق يرتفع في سماء الليل خلف قلعة شليموتسي الطبية في كيليني، بيلوبونيز، اليونان، 3 يوليو 2023.

قمر عملاق يرتفع في سماء الليل خلف قلعة شليموتسي الطبية في كيليني، بيلوبونيز، اليونان، 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Petros Giannakouris

قمر عملاق يرتفع في سماء الليل خلف قلعة شليموتسي الطبية في كيليني، بيلوبونيز، اليونان، 3 يوليو 2023.

© AP Photo / Mukhtar Khan

يضيء القمر العملاق الغيوم في سريناغار، كشمير، التي تسيطر عليها الهند، في وقت متأخر من يوم 3 يوليو 2023.

يضيء القمر العملاق الغيوم في سريناغار، كشمير، التي تسيطر عليها الهند، في وقت متأخر من يوم 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mukhtar Khan

يضيء القمر العملاق الغيوم في سريناغار، كشمير، التي تسيطر عليها الهند، في وقت متأخر من يوم 3 يوليو 2023.

© AP Photo / Kamran Jebreili

برج خليفة في دبي، على خلفية القمر العملاق، الإمارات العربية المتحدة، 3 يوليو 2023.

برج خليفة في دبي، على خلفية القمر العملاق، الإمارات العربية المتحدة، 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kamran Jebreili

برج خليفة في دبي، على خلفية القمر العملاق، الإمارات العربية المتحدة، 3 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

الكويتيون يشاهدون ظهور القمر العملاق يرتفع فوق أفق مدينة الكويت، في 3 يوليو 2023.

الكويتيون يشاهدون ظهور القمر العملاق يرتفع فوق أفق مدينة الكويت، في 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat

الكويتيون يشاهدون ظهور القمر العملاق يرتفع فوق أفق مدينة الكويت، في 3 يوليو 2023.

© AP Photo / Alessandra Tarantino

يرتفع القمر العملاق في سماء الليل فوق روما، 3 يوليو 2023.

يرتفع القمر العملاق في سماء الليل فوق روما، 3 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alessandra Tarantino

يرتفع القمر العملاق في سماء الليل فوق روما، 3 يوليو 2023.

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