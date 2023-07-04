https://sputnikarabic.ae/20230704/أول-قمر-عملاق-عام-2023-يظهر-في-سماء-دول-العالم-1078712296.html

أول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم

أول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم

شهدت معظم دول العالم أول قمر عملاق من بين أربعة أقمار عملاقة لعام 2023. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

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يصل القمر العملاق، في شهر يوليو/ تموز الجاري، إلى أقرب نقطة من كوكب الأرض على ارتفاع 224 ألفا و895 ميلًا - أي ما يعادل 361933.4189 كم.وتشاهدون في معرض ألبوم "سبوتنيك" صورًا لأول قمر عملاق عام 2023 يظهر في سماء دول العالم.

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