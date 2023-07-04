https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلام-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-جنين-تقترب-من-نهايتها-1078733392.html

إعلام: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين تقترب من نهايتها

إعلام: العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين تقترب من نهايتها

أفادت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين اقتربت من نهايتها. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T15:53+0000

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ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 14، مساء اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية قد اقتربت من نهايتها، وبأن الجيش الإسرائيلي سيواصل دخول المخيم في المستقبل القريب بقدر ما يريد.وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، قد وصل إلى مخيم جنين، وتجول برفقة قائد المنطقة المركزية، الجنرال يهودا فوكس، وأكد خلال تلك الجولة أن الهدف من وراء العملية قد تحقق في العديد من أهدافها.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض أو اعتقل العشرات من الفلسطينيين، وضبط أكثر من ألف قطعة سلاح، فضلا عن مئات المتفجرات، في وقت أشار المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون إلى أن الجيش راض عن أهداف تلك العملية التي جرت في جنين.وفجر أمس الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسعة النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20230704/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مغادرة-3000-فلسطيني-مخيم-جنين-واعتقال-120-منذ-بدء-الهجوم-1078709951.html

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