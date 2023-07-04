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أول تعليق من السفير التركي الجديد لدى القاهرة بعد تعيينه في منصبه
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلام-الغرب-يشعر-بتوتر-شديد-بسبب-أمتار-أوكرانيا--1078710562.html
إعلام: الغرب يشعر بتوتر شديد بسبب "أمتار" أوكرانيا
إعلام: الغرب يشعر بتوتر شديد بسبب "أمتار" أوكرانيا
كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود توتر شديد لدى الغرب بسبب "الهجوم الأوكراني المضاد"، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على دعم نظام كييف. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T09:10+0000
2023-07-04T09:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأكدت المصادر أن الغرب قد "بدأ يشعر بالقلق من أن الهجوم المضاد الأوكراني يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات، ما قد يهز دعم حلفاء كييف إذا استمر الصراع" على هذا النحو.وبحسب "سي إن إن"، فإن "حلفاء كييف يدركون جيدًا أنه من دون مساعدتهم لا يمكن لأوكرانيا (هزيمة) روسيا. لكن وتيرة الهجوم المضاد الذي هو أبطأ من التوقعات، تعني أن الدعم (الغربي لكييف) قد يصبح متقلبا بشكل متزايد إذا استمر الصراع".وشدد التقرير على أن مهمة دعم نظام كييف "يمكن أن تكون مهمة صعبة إذا لم يكن هناك الكثير من النجاح في ساحة المعركة".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.وأضاف شويغو: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230704/مقاتل-أوكراني-يكشف-عن-شيء-لم-ير-مثيلا-له-في-حياته-العسكرية--1078707496.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: الغرب يشعر بتوتر شديد بسبب "أمتار" أوكرانيا

09:10 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
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كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود توتر شديد لدى الغرب بسبب "الهجوم الأوكراني المضاد"، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على دعم نظام كييف.
وأكدت المصادر أن الغرب قد "بدأ يشعر بالقلق من أن الهجوم المضاد الأوكراني يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات، ما قد يهز دعم حلفاء كييف إذا استمر الصراع" على هذا النحو.

وبينت المصادر أن "حلفاء أوكرانيا الغربيين يشعرون بالقلق من أن التقدم في الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في كييف لا يُقاس بالكيلومترات بل بالأمتار".

مشهد لإزالة ألغام مضادة للدروع في منطقة اراباتسكايا ستريلكا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقاتل أوكراني يكشف عن شيء "لم ير مثيلا له في حياته العسكرية"
07:53 GMT
وبحسب "سي إن إن"، فإن "حلفاء كييف يدركون جيدًا أنه من دون مساعدتهم لا يمكن لأوكرانيا (هزيمة) روسيا. لكن وتيرة الهجوم المضاد الذي هو أبطأ من التوقعات، تعني أن الدعم (الغربي لكييف) قد يصبح متقلبا بشكل متزايد إذا استمر الصراع".

ووفقا للتقرير، فإن "عددًا من القادة الغربيين، الذين (يكافحون)، في ظل الصراع في أوكرانيا، يعانون من ارتفاع معدلات التضخم وبطء النمو، سيضطرون قريبًا إلى تبرير الكم الهائل من الموارد التي تم استثمارها في أوكرانيا، في حين أنهم بالكاد يلبون احتياجات ناخبيهم".

وشدد التقرير على أن مهمة دعم نظام كييف "يمكن أن تكون مهمة صعبة إذا لم يكن هناك الكثير من النجاح في ساحة المعركة".
دبابة ليوبارد 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسير من وحدة "كراكن" الأوكرانية يتحدث عن دبابة كان الجنود الروس يبحثون عنها لتدميرها
07:39 GMT
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.
وقال شويغو، في مؤتمر عبر تقنية الفيديو مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بشكل عام، لم يحقق العدو أهدافه في أي من الاتجاهات. وهذا يشهد على مهارة مقاتلينا والتوقعات المبالغ فيها بوضوح من الأسلحة الغربية المتبجحة".
وأضاف شويغو: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع2 يوليو, 11:35 GMT
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