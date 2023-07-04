https://sputnikarabic.ae/20230704/إعلام-الغرب-يشعر-بتوتر-شديد-بسبب-أمتار-أوكرانيا--1078710562.html

إعلام: الغرب يشعر بتوتر شديد بسبب "أمتار" أوكرانيا

إعلام: الغرب يشعر بتوتر شديد بسبب "أمتار" أوكرانيا

كشفت مصادر إعلامية غربية عن وجود توتر شديد لدى الغرب بسبب "الهجوم الأوكراني المضاد"، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على دعم نظام كييف. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T09:10+0000

2023-07-04T09:10+0000

2023-07-04T09:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأكدت المصادر أن الغرب قد "بدأ يشعر بالقلق من أن الهجوم المضاد الأوكراني يقاس بالأمتار وليس بالكيلومترات، ما قد يهز دعم حلفاء كييف إذا استمر الصراع" على هذا النحو.وبحسب "سي إن إن"، فإن "حلفاء كييف يدركون جيدًا أنه من دون مساعدتهم لا يمكن لأوكرانيا (هزيمة) روسيا. لكن وتيرة الهجوم المضاد الذي هو أبطأ من التوقعات، تعني أن الدعم (الغربي لكييف) قد يصبح متقلبا بشكل متزايد إذا استمر الصراع".وشدد التقرير على أن مهمة دعم نظام كييف "يمكن أن تكون مهمة صعبة إذا لم يكن هناك الكثير من النجاح في ساحة المعركة".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي هدف من أهداف هجومها المضاد على أي محور من المحاور.وأضاف شويغو: "فقط في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، حيث تشن التشكيلات الأوكرانية هجمات فاشلة، دمرت مجموعات من القوات المسلحة الروسية 15 طائرة، و3 مروحيات، و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة ليوبارد".

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