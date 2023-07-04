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إيران: "ممر شمال – جنوب" يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما
إيران: "ممر شمال – جنوب" يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، إن ممر شمال – جنوب قد يقصّر الوقت اللازم لشحن البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T16:15+0000
2023-07-04T16:15+0000
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طهران - سبوتنيك. وأضاف صفري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "يمكن لممر شمال - جنوب أن يربط شرق آسيا بشمال أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة".وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "يمكن لممر شمال – جنوب أن يقصّر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما، ويحل محل ممرات مختلفة في العالم، والتي تجعل طرق نقل البضائع حاليا صعبة".وتابع صفري: "حجم البضائع التي يتم نقلها عبر ممر شمال - جنوب حاليا يبلغ 15 مليون طن، وسوف يصل هذا الرقم إلى 30 مليون طن وبعد ذلك إلى 60 مليون طن".يذكر أنه جرى التوقيع على اتفاقية ممر "شمال - جنوب" عام 2000 في سان بطرسبورغ، بين إيران وروسيا والهند.وممر النقل الدولي (ITC) بين الشمال والجنوب هو طريق متعدد الوسائط من سان بطرسبورغ إلى ميناء مومباي (الهند) بطول 7200 كيلومتر.ويعد ممر شمال - جنوب الحلقة الأهم للتجارة بين آسيا وأوروبا ومسارا أقصر بنسبة 40 في المئة من حيث المسافة، وأقل بنسبة 30 في المئة من ناحية التكلفة مقارنة بالمسارات التقليدية.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيران: "ممر شمال – جنوب" يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما

16:15 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، إن ممر شمال – جنوب قد يقصّر الوقت اللازم لشحن البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما.
طهران - سبوتنيك. وأضاف صفري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "يمكن لممر شمال - جنوب أن يربط شرق آسيا بشمال أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة".
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "يمكن لممر شمال – جنوب أن يقصّر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما، ويحل محل ممرات مختلفة في العالم، والتي تجعل طرق نقل البضائع حاليا صعبة".
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وتابع صفري: "حجم البضائع التي يتم نقلها عبر ممر شمال - جنوب حاليا يبلغ 15 مليون طن، وسوف يصل هذا الرقم إلى 30 مليون طن وبعد ذلك إلى 60 مليون طن".
يذكر أنه جرى التوقيع على اتفاقية ممر "شمال - جنوب" عام 2000 في سان بطرسبورغ، بين إيران وروسيا والهند.
وممر النقل الدولي (ITC) بين الشمال والجنوب هو طريق متعدد الوسائط من سان بطرسبورغ إلى ميناء مومباي (الهند) بطول 7200 كيلومتر.
ويعد ممر شمال - جنوب الحلقة الأهم للتجارة بين آسيا وأوروبا ومسارا أقصر بنسبة 40 في المئة من حيث المسافة، وأقل بنسبة 30 في المئة من ناحية التكلفة مقارنة بالمسارات التقليدية.
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