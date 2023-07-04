https://sputnikarabic.ae/20230704/إيران-ممر-شمال--جنوب-يقصر-وقت-نقل-البضائع-من-الشرق-إلى-الغرب-بحوالي-22-يوما-1078734079.html
إيران: "ممر شمال – جنوب" يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما
إيران: "ممر شمال – جنوب" يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما
قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، إن ممر شمال – جنوب قد يقصّر الوقت اللازم لشحن البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T16:15+0000
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طهران - سبوتنيك. وأضاف صفري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء: "يمكن لممر شمال - جنوب أن يربط شرق آسيا بشمال أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة".وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "يمكن لممر شمال – جنوب أن يقصّر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما، ويحل محل ممرات مختلفة في العالم، والتي تجعل طرق نقل البضائع حاليا صعبة".وتابع صفري: "حجم البضائع التي يتم نقلها عبر ممر شمال - جنوب حاليا يبلغ 15 مليون طن، وسوف يصل هذا الرقم إلى 30 مليون طن وبعد ذلك إلى 60 مليون طن".يذكر أنه جرى التوقيع على اتفاقية ممر "شمال - جنوب" عام 2000 في سان بطرسبورغ، بين إيران وروسيا والهند.وممر النقل الدولي (ITC) بين الشمال والجنوب هو طريق متعدد الوسائط من سان بطرسبورغ إلى ميناء مومباي (الهند) بطول 7200 كيلومتر.ويعد ممر شمال - جنوب الحلقة الأهم للتجارة بين آسيا وأوروبا ومسارا أقصر بنسبة 40 في المئة من حيث المسافة، وأقل بنسبة 30 في المئة من ناحية التكلفة مقارنة بالمسارات التقليدية.
https://sputnikarabic.ae/20210409/دبلوماسي-إيراني-يدعو-إلى-سرعة-تفعيل-ممر-شمال-جنوب-بدل-قناة-السويس-1048634923.html
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إيران: "ممر شمال – جنوب" يقصر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما
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قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، مهدي صفري، إن ممر شمال – جنوب قد يقصّر الوقت اللازم لشحن البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما.
طهران - سبوتنيك. وأضاف صفري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك
" اليوم الثلاثاء: "يمكن لممر شمال - جنوب أن يربط شرق آسيا بشمال أوروبا وروسيا ورابطة الدول المستقلة".
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني: "يمكن لممر شمال – جنوب
أن يقصّر وقت نقل البضائع من الشرق إلى الغرب بحوالي 22 يوما، ويحل محل ممرات مختلفة في العالم، والتي تجعل طرق نقل البضائع حاليا صعبة".
وتابع صفري: "حجم البضائع التي يتم نقلها عبر ممر شمال - جنوب حاليا يبلغ 15 مليون طن، وسوف يصل هذا الرقم إلى 30 مليون طن وبعد ذلك إلى 60 مليون طن".
يذكر أنه جرى التوقيع على اتفاقية ممر "شمال - جنوب" عام 2000 في سان بطرسبورغ، بين إيران وروسيا والهند.
وممر النقل الدولي (ITC) بين الشمال والجنوب هو طريق متعدد الوسائط
من سان بطرسبورغ إلى ميناء مومباي (الهند) بطول 7200 كيلومتر.
ويعد ممر شمال - جنوب الحلقة الأهم للتجارة بين آسيا وأوروبا ومسارا أقصر بنسبة 40 في المئة من حيث المسافة، وأقل بنسبة 30 في المئة من ناحية التكلفة مقارنة بالمسارات التقليدية.