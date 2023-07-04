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الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني
قررت جامعة الدول العربية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T14:20+0000
2023-07-04T14:20+0000
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وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد، اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية.وحث المجلس المجتمع الدولي دولًا ومؤسسات على حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة من شأنها تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك حث الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين الفلسطينيين.ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح للجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في عام 2021، بالدخول إلى أرض فلسطين المحتلة وممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكب عليها.وأعرب المجلس عن دعمه لكل القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداء على مخيم ومدينة جنين.وحذر مجلس جامعة الدول العربية إسرائيل من مغبة هجومها المتواصل على جنين، قائلًا إنه ينذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة كما يصعّب من مهمة إحياء جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن العملية الإسرائيلية، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أودت بحياة 10 وأدت لإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة خطيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230704/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مغادرة-3000-فلسطيني-مخيم-جنين-واعتقال-120-منذ-بدء-الهجوم-1078709951.html
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جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار
جامعة الدول العربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي, الأخبار

الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

14:20 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHمواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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قررت جامعة الدول العربية مخاطبة أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ القرارات المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وحسب بوابة "الأهرام"، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة الذي عقد، اليوم الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية.
وحث المجلس المجتمع الدولي دولًا ومؤسسات على حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة من شأنها تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك حث الأمين العام للأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لحماية المدنيين الفلسطينيين.
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن مغادرة 3000 فلسطيني مخيم جنين واعتقال 120 منذ بدء الهجوم
08:41 GMT
ودعا المجلس المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للسماح للجنة تقصي الحقائق، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في عام 2021، بالدخول إلى أرض فلسطين المحتلة وممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات التي ترتكب عليها.
وأعرب المجلس عن دعمه لكل القرارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية لمواجهة الاعتداءات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداء على مخيم ومدينة جنين.
وحذر مجلس جامعة الدول العربية إسرائيل من مغبة هجومها المتواصل على جنين، قائلًا إنه ينذر بعواقب وخيمة تهدد الأمن والاستقرار بالمنطقة كما يصعّب من مهمة إحياء جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أن العملية الإسرائيلية، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، أودت بحياة 10 وأدت لإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة خطيرة.
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