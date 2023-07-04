https://sputnikarabic.ae/20230704/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مغادرة-3000-فلسطيني-مخيم-جنين-واعتقال-120-منذ-بدء-الهجوم-1078709951.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مغادرة 3000 فلسطيني مخيم جنين واعتقال 120 منذ بدء الهجوم
الجيش الإسرائيلي يعلن مغادرة 3000 فلسطيني مخيم جنين واعتقال 120 منذ بدء الهجوم
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مغادرة 3000 فلسطيني مخيم جنين واعتقال 120 منذ بدء العملية العسكرية في المدينة والمخيم". 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T08:41+0000
2023-07-04T08:41+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "تم اعتقال 120 فلسطينيا خلال العملية المتواصلة في جنين"، مضيفا أنه "يخطط لدهم 10 أهداف إرهابية متبقية في مخيم جنين"، وذلك حسب قناة "i24news" الإسرائيلية.وتابع: "سلاح الجو الإسرائيلي أغار على 20 هدفًا في جنين منذ بداية العملية العسكرية"، مؤكدًا "العثور على 5 مختبرات لتصنيع العبوات الناسفة خلال العملية العسكرية المتواصلة في جنين".وفجر أمس الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسعة النطاق لمخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-تطالب-بتدخل-دولي-لوقف-تهجير-سكان-جنين-وإسرائيل-تنفي-إخلاء-المخيم-بالقوة-1078704269.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن مغادرة 3000 فلسطيني مخيم جنين واعتقال 120 منذ بدء الهجوم
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "مغادرة 3000 فلسطيني مخيم جنين واعتقال 120 منذ بدء العملية العسكرية في المدينة والمخيم".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "تم اعتقال 120 فلسطينيا خلال العملية المتواصلة في جنين"، مضيفا أنه "يخطط لدهم 10 أهداف إرهابية متبقية في مخيم جنين"، وذلك حسب قناة
"i24news" الإسرائيلية.
وتابع: "سلاح الجو الإسرائيلي أغار على 20 هدفًا في جنين منذ بداية العملية العسكرية"، مؤكدًا "العثور على 5 مختبرات لتصنيع العبوات الناسفة خلال العملية العسكرية المتواصلة في جنين".
وفجر أمس الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسعة النطاق لمخيم جنين
للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين
، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا".