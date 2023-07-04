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https://sputnikarabic.ae/20230704/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-مهاجمين-من-جماعة-أنصار-الله-في-محافظة-تعز-1078702876.html
الجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز
الجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز
أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله"، إثر مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T00:25+0000
2023-07-04T00:25+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في محور تعز، عبر صفحته في "فيس بوك"، أن "قوات الجيش الوطني مسنودةً بالمقاومة الشعبية (كيان موالٍ للجيش)، أحبطت محاولة تسلل للحوثيين على مواقعها في منطقة الدمينة غرب مدينة تعز".وأكد "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال إحباط محاولة تسللهم".ويأتي التصعيد الميداني الجديد بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة تعز، ضمن مناوشات بين الجانبين تشهدها عدد من المناطق في اليمن، في ظل تهدئة هشة سارية في البلد العربي منذ 9 أشهر.وفي 17 مايو الماضي، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الوضع العسكري في اليمن بـ "الهش"، معتبراً التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصةً في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تؤكد على الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار.ويشهد اليمن تهدئة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في البلد العربي 6 أشهر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة..
https://sputnikarabic.ae/20230703/اليمن-منسق-لجنة-الوساطة-المحلية-لـ-سبوتنيك-هناك-مؤشرات-على-الرغبة-في-التوجه-للتصعيد-1078702704.html
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أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, أنصار الله, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, أنصار الله, العالم العربي

الجيش اليمني يعلن مقتل مهاجمين من جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز

00:25 GMT 04.07.2023
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلن الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر في صفوف جماعة "أنصار الله"، إثر مواجهات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني في محور تعز، عبر صفحته في "فيس بوك"، أن "قوات الجيش الوطني مسنودةً بالمقاومة الشعبية (كيان موالٍ للجيش)، أحبطت محاولة تسلل للحوثيين على مواقعها في منطقة الدمينة غرب مدينة تعز".
وأكد "سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين خلال إحباط محاولة تسللهم".
ويأتي التصعيد الميداني الجديد بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محافظة تعز، ضمن مناوشات بين الجانبين تشهدها عدد من المناطق في اليمن، في ظل تهدئة هشة سارية في البلد العربي منذ 9 أشهر.
وفي 17 مايو الماضي، وصف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، الوضع العسكري في اليمن بـ "الهش"، معتبراً التقارير المستمرة حول العنف على مختلف الجبهات، خاصةً في الجوف وتعز ومأرب وصعدة، تؤكد على الحاجة إلى وقف رسمي لإطلاق النار.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
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أمس, 23:32 GMT
ويشهد اليمن تهدئة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت في البلد العربي 6 أشهر.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
.
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