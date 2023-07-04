https://sputnikarabic.ae/20230704/الخارجية-الروسية-محاولة-كييف-استهداف-مرافق-البنية-التحتية-المدنية-بالمسيرات-يعد-عملا-إرهابيا---عاجل-1078704445.html
الخارجية الروسية: محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عمل إرهابي
الخارجية الروسية: محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عمل إرهابي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، بما في ذلك... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T05:36+0000
2023-07-04T05:36+0000
2023-07-04T05:55+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق "تلغرام": "محاولة نظام كييف استهداف منطقة تقع فيها بنية تحتية مدنية، بما في ذلك المطار، الذي يستقبل بالمناسبة الرحلات الجوية الأجنبية، هو عمل إرهابي آخر. مع الأخذ في الاعتبار أن زيلينسكي يرتكب هذه الأعمال الإرهابية مستخدمًا الأموال التي يوفرها الغرب أو بالأموال الغربية التي يشتري بها الأسلحة، فهذا يعد إرهابا دوليا".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوية نجحت بإسقاط أربع مسيرات أوكرانية في منطقة نوفايا موسكفا (موسكو الجديدة).وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك " أنه "بالقرب من المجمع السكني فالويفو في منطقة موسكو الجديدة الواقعة في ضواحي العاصمة تم إسقاط مسيرات عدة".وأشار المتحدث إلى أن طائرات سقطت في حقل مفتوح ولم تسفر عن إصابات أو أضرار وأخرى سقطت على سطح إحدى المنازل السكنية واقتصرت على أضرار مادية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/السلطات-الروسية-إسقاط-مسيرتين-في-ضواحي-موسكو-دون-وقوع-أضرار-1078703878.html
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روسيا
الخارجية الروسية: محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عمل إرهابي
05:36 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 05:55 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن محاولات كييف استهداف البنية التحتية المدنية بالمسيرات، بما في ذلك المطار، يعد عملًا إرهابيًا آخر.
وكتبت زاخاروفا على قناتها على تطبيق "تلغرام": "محاولة نظام كييف استهداف منطقة تقع فيها بنية تحتية مدنية، بما في ذلك المطار، الذي يستقبل بالمناسبة الرحلات الجوية الأجنبية، هو عمل إرهابي آخر. مع الأخذ في الاعتبار أن زيلينسكي يرتكب هذه الأعمال الإرهابية مستخدمًا الأموال التي يوفرها الغرب أو بالأموال الغربية التي يشتري بها الأسلحة، فهذا يعد إرهابا دوليا".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوية نجحت بإسقاط أربع مسيرات أوكرانية في منطقة نوفايا موسكفا (موسكو الجديدة).
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك " أنه "بالقرب من المجمع السكني فالويفو في منطقة موسكو الجديدة الواقعة في ضواحي العاصمة تم إسقاط مسيرات عدة".
وأشار المتحدث إلى أن طائرات سقطت في حقل مفتوح ولم تسفر عن إصابات أو أضرار وأخرى سقطت على سطح إحدى المنازل السكنية واقتصرت على أضرار مادية.