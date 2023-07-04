https://sputnikarabic.ae/20230704/الخارجية-الروسية-هجوم-كييف-على-موسكو-بطائرة-مسيرة-مستحيل-دون-مساعدة-أمريكا-والناتو---عاجل-1078734221.html
الخارجية الروسية: هجوم كييف على موسكو بطائرات مسيرة مستحيل دون مساعدة أمريكا والناتو - عاجل
الخارجية الروسية: هجوم كييف على موسكو بطائرات مسيرة مستحيل دون مساعدة أمريكا والناتو - عاجل
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو ما كان ممكنا لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لكييف. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T16:18+0000
2023-07-04T16:18+0000
2023-07-04T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي أن "مثل هذه الهجمات لم تكن ممكنة بدون مساعدة نظام كييف من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".وأوضح البيان أن أمريكا والناتو يواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وتدريب مشغلي الطائرات بدون طيار وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم، عن طريق الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.وتابع البيان "كل هذا يجعل واشنطن وأتباعها متواطئة في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية خططت لها كييف وارتكبتها بأموال وأسلحة غربية". وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي أوقف محاولة أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي بـ 5 طائرات مسيرة على مواقع في موسكو وضواحيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية: هجوم كييف على موسكو بطائرات مسيرة مستحيل دون مساعدة أمريكا والناتو - عاجل
16:18 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 16:35 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو ما كان ممكنا لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لكييف.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي أن "مثل هذه الهجمات لم تكن ممكنة بدون مساعدة نظام كييف من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".
وأوضح البيان أن أمريكا والناتو يواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وتدريب مشغلي الطائرات بدون طيار وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم، عن طريق الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.
وتابع البيان "كل هذا يجعل واشنطن وأتباعها متواطئة في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية خططت لها كييف وارتكبتها بأموال وأسلحة غربية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي أوقف محاولة أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي بـ 5 طائرات مسيرة على مواقع في موسكو وضواحيها.