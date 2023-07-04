عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/الخارجية-الروسية-هجوم-كييف-على-موسكو-بطائرة-مسيرة-مستحيل-دون-مساعدة-أمريكا-والناتو---عاجل-1078734221.html
الخارجية الروسية: هجوم كييف على موسكو بطائرات مسيرة مستحيل دون مساعدة أمريكا والناتو - عاجل
الخارجية الروسية: هجوم كييف على موسكو بطائرات مسيرة مستحيل دون مساعدة أمريكا والناتو - عاجل
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو ما كان ممكنا لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لكييف. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T16:18+0000
2023-07-04T16:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي أن "مثل هذه الهجمات لم تكن ممكنة بدون مساعدة نظام كييف من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".وأوضح البيان أن أمريكا والناتو يواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وتدريب مشغلي الطائرات بدون طيار وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم، عن طريق الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.وتابع البيان "كل هذا يجعل واشنطن وأتباعها متواطئة في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية خططت لها كييف وارتكبتها بأموال وأسلحة غربية". وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي أوقف محاولة أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي بـ 5 طائرات مسيرة على مواقع في موسكو وضواحيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية: هجوم كييف على موسكو بطائرات مسيرة مستحيل دون مساعدة أمريكا والناتو - عاجل

16:18 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 16:35 GMT 04.07.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم بطائرات مسيرة على موسكو ما كان ممكنا لولا مساعدة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لكييف.
وأضافت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي أن "مثل هذه الهجمات لم تكن ممكنة بدون مساعدة نظام كييف من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو".
وأوضح البيان أن أمريكا والناتو يواصلون دعم أوكرانيا بالأسلحة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وتدريب مشغلي الطائرات بدون طيار وتوفير المعلومات الاستخباراتية اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم، عن طريق الأقمار الصناعية المدنية والعسكرية.
وتابع البيان "كل هذا يجعل واشنطن وأتباعها متواطئة في إعداد وتنفيذ أعمال إرهابية خططت لها كييف وارتكبتها بأموال وأسلحة غربية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن قوات الدفاع الجوي أوقف محاولة أوكرانيا لتنفيذ هجوم إرهابي بـ 5 طائرات مسيرة على مواقع في موسكو وضواحيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала