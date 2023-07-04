https://sputnikarabic.ae/20230704/الدفاع-الجوي-الأمريكي-رصدنا-4-طائرات-روسية-قرب-ألاسكا--1078722192.html
الدفاع الجوي الأمريكي: رصدنا 4 طائرات روسية قرب ألاسكا
الدفاع الجوي الأمريكي: رصدنا 4 طائرات روسية قرب ألاسكا
أعلنت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية "نوراد" أنها رصدت وتتبعت، في 3 يوليو/ تموز، تحليق أربع طائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي بالقرب من ولاية... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T12:43+0000
2023-07-04T12:43+0000
2023-07-04T12:43+0000
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في بيان الدفاع الجوي الأمريكي: "كشفت "نوراد" وتعقبت أربع طائرات عسكرية روسية في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا في 3 يوليو 2023".وأشار البيان إلى أن الطائرات العسكرية الروسية "بقيت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي لكندا أو الولايات المتحدة".وتابع البيان أن تحليق الطائرات الروسية في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يتم بشكل منتظم ولا يعتبر تهديدًا.وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الدفاع الروسية مرارًا إلى أن الطائرات الروسية تقوم بتشغيل رحلاتها وفقًا للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية والاقتراب الخطير من طائرات دولة أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20230702/ميدفيديف-روسيا-لم-تخضع-لمعايير-أمريكا-المزدوجة-1078666012.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الدفاع الجوي الأمريكي: رصدنا 4 طائرات روسية قرب ألاسكا
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أعلنت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية "نوراد" أنها رصدت وتتبعت، في 3 يوليو/ تموز، تحليق أربع طائرات عسكرية روسية في المجال الجوي الدولي بالقرب من ولاية ألاسكا.
وجاء في بيان الدفاع الجوي الأمريكي: "كشفت "نوراد" وتعقبت أربع طائرات عسكرية روسية في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا في 3 يوليو 2023".
وأشار البيان إلى أن الطائرات العسكرية الروسية "بقيت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الجوي السيادي لكندا أو الولايات المتحدة".
وتابع البيان أن تحليق الطائرات الروسية في منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يتم بشكل منتظم ولا يعتبر تهديدًا.
وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الدفاع الروسية مرارًا إلى أن الطائرات الروسية تقوم بتشغيل رحلاتها وفقًا للقواعد الدولية الخاصة باستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون عبور المسارات الجوية والاقتراب الخطير من طائرات دولة أجنبية.