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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-واعتراض-5-صواريخ-هيمارس-1078725811.html
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" واعتراض 5 صواريخ "هيمارس"
الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" واعتراض 5 صواريخ "هيمارس"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، و 14 طائرة مسيّرة، واعترضت 5... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:18+0000
2023-07-04T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو-25"، تابعتين لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من بلدات غورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوريخوف في منطقة زابوروجيه".وتابع بيان وزارة الدفاع، بالقول: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم اعتراض 5 صواريخ من راجمات هيمارس الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب بلدات بلوشانكا، توبوليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكرينكي ساغي في مقاطعة خيرسون، وغلادكويه نيستريانكا، وإنجينيرنوي في منطقة زابوروجيه".
https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-الروسية-تدمر-مستودعا-لذخيرة-اللواء-54-وتوجه-ضربات-للواءين-21-و67-الأوكرانيين--1078719402.html
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الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" واعتراض 5 صواريخ "هيمارس"

13:18 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة "سو-27" التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Vitaly Nevar
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين هجوميتين أوكرانيتين من طراز "سو-25"، و 14 طائرة مسيّرة، واعترضت 5 صواريخ من طراز "هيمارس".
وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الخاصة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو-25"، تابعتين لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من بلدات غورغيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوريخوف في منطقة زابوروجيه".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعا لذخيرة اللواء 54 وتوجه ضربات للواءين 21 و67 الأوكرانيين
11:37 GMT
وتابع بيان وزارة الدفاع، بالقول: "خلال الـ24 الساعة الماضية، تم اعتراض 5 صواريخ من راجمات هيمارس الصاروخية. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 14 طائرة مسيّرة أوكرانية قرب بلدات بلوشانكا، توبوليفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكرينكي ساغي في مقاطعة خيرسون، وغلادكويه نيستريانكا، وإنجينيرنوي في منطقة زابوروجيه".
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