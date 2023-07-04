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https://sputnikarabic.ae/20230704/الرئيس-الصيني-يدعو-إلى-مواجهة-الثورات-الملونة-والهيمنة-وسياسة-القوة---عاجل--1078708113.html
الرئيس الصيني يدعو إلى مواجهة الثورات الملونة والهيمنة وسياسة القوة
الرئيس الصيني يدعو إلى مواجهة الثورات الملونة والهيمنة وسياسة القوة
دعا الرئيس الصيني جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة محاولات إثارة حرب باردة جديدة في المنطقة، مشددا على معارضة بلاده لسياسة الثورات الملونة والتدخل الخارجي... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T08:02+0000
2023-07-04T08:30+0000
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
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وأضاف بينغ في كلمته خلال اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يُعقد برئاسة الهند "علينا أن نظل يقظين أمام المحاولات الخارجية لإثارة حرب باردة جديدة، وخلق مواجهات تكتلية في المنطقة".وشدد الرئيس الصيني على ضرورة التعاون بدلا من المنافسة، واحترام مصالح جميع الأطراف.ودعا إلى "مواجهة الهيمنة وسياسة القوة"، مؤكداً ضرورة معارضة الثورات الملونة والتدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى.كما اقترح الرئيس الصيني خلال كلمته زيادة تسوية المعاملات بالعملات الوطنية بين دول المنظمة، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لمنح فرص جديدة للعالم.
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بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, видео
العالم, منظمة شنغهاي للتعاون, видео

الرئيس الصيني يدعو إلى مواجهة الثورات الملونة والهيمنة وسياسة القوة

08:02 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 04.07.2023)
© AP Photo / Andy Wongانتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Andy Wong
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دعا الرئيس الصيني جين بينغ، اليوم الثلاثاء، إلى مواجهة محاولات إثارة حرب باردة جديدة في المنطقة، مشددا على معارضة بلاده لسياسة الثورات الملونة والتدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف بينغ في كلمته خلال اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون، الذي يُعقد برئاسة الهند "علينا أن نظل يقظين أمام المحاولات الخارجية لإثارة حرب باردة جديدة، وخلق مواجهات تكتلية في المنطقة".
وشدد الرئيس الصيني على ضرورة التعاون بدلا من المنافسة، واحترام مصالح جميع الأطراف.
ودعا إلى "مواجهة الهيمنة وسياسة القوة"، مؤكداً ضرورة معارضة الثورات الملونة والتدخل الخارجي في شؤون الدول الأخرى.
كما اقترح الرئيس الصيني خلال كلمته زيادة تسوية المعاملات بالعملات الوطنية بين دول المنظمة، مشيرًا إلى أن بلاده مستعدة لمنح فرص جديدة للعالم.
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