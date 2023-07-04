https://sputnikarabic.ae/20230704/السعودية-تدين-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-في-جنين-1078736243.html
السعودية تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
السعودية تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T18:07+0000
2023-07-04T18:07+0000
2023-07-04T18:07+0000
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وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة.كما أعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.وتواصل وحدات الجيش الإسرائيلي، منذ فجر أمس الاثنين، العملية العسكرية التي بدأتها ضد مخيم جنين والتي تستهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم.وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.ونشر الجيش الإسرائيلي فرق القناصة فوق أسطح المنازل والبنايات على مشارف مخيم جنين في وقت يمنع فيه طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم لإنقاذ الجرحى والمصابين.وفي ظل الاشتباكات والحصار الإسرائيلي على المخيم وضرب البنية التحتية وانقطاع المياه والكهرباء على يد القوات الإسرائيلية نزحت 500 عائلة وتركت منزلها وغادرت المخيم.ومن جانبها، دعت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) مقاتليها إلى استهداف القوات الإسرائيلية في جميع أماكن تواجدها في الضفة الغربية، بينما أعلنت فيه سرايا القدس (الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي) أنها ستواصل التصدي للقوات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230703/نتنياهو-جنين-تحولت-في-الأشهر-الأخيرة-إلى-ملجأ-للإرهابين-ونحن-نضع-حدا-نهائيا-لذلك-اليوم-1078700032.html
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, السعودية, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
السعودية تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
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أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها واستنكارها للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة جنين في الضفة الغربية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة.
كما أعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وتواصل وحدات الجيش الإسرائيلي، منذ فجر أمس الاثنين، العملية العسكرية التي بدأتها ضد مخيم جنين
والتي تستهدف الفصائل الفلسطينية المسلحة بالمخيم.
وبدأت القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.
ونشر الجيش الإسرائيلي فرق القناصة فوق أسطح المنازل والبنايات على مشارف مخيم جنين في وقت يمنع فيه طواقم الإسعاف من الدخول إلى المخيم لإنقاذ الجرحى والمصابين.
وفي ظل الاشتباكات والحصار الإسرائيلي على المخيم وضرب البنية التحتية وانقطاع المياه والكهرباء على يد القوات الإسرائيلية نزحت 500 عائلة وتركت منزلها وغادرت المخيم.
ومن جانبها، دعت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس
) مقاتليها إلى استهداف القوات الإسرائيلية في جميع أماكن تواجدها في الضفة الغربية، بينما أعلنت فيه سرايا القدس
(الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي) أنها ستواصل التصدي للقوات الإسرائيلية.