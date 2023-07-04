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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/السلطات-الروسية-إسقاط-مسيرتين-في-ضواحي-موسكو-دون-وقوع-أضرار-1078703878.html
السلطات الروسية: إسقاط مسيرتين في ضواحي موسكو دون وقوع أضرار
السلطات الروسية: إسقاط مسيرتين في ضواحي موسكو دون وقوع أضرار
أعلن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرتين في ضواحي موسكو بالقرب من قرية فالويفو، دون تسجيل ضحايا أو أضرار. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T05:07+0000
2023-07-04T05:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك ": "بالقرب من المجمع السكني فالويفو في منطقة موسكو الجديدة الواقعة في ضواحي العاصمة تم إسقاط مسيرتين".وأشار المتحدث إلى أن طائرة سقطت في حقل مفتوح ولم تسفر عن إصابات أو أضرار وأخرى سقطت على سطح إحدى المنازل السكنية واقتصرت على أضرار مادية.وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا، يوم الأحد الماضي، على أحد مراكز صنع القرار.وفي وقت سابق أعلن عمدة مدينة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار، في أجواء العاصمة الروسية.وكتب سوبيانين، على قناته الرسمية في "تلغرام": "لقد قررنا فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار (المسيرات)، في مدينة موسكو، ابتداءً من اليوم".وأشار عمدة موسكو إلى أن هذا الحظر يستثني "الطائرات دون طيار، التي تستخدم وفقا لقرارات سلطات الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20230503/حظر-تحليق-الطائرات-المسيرة-في-سماء-موسكو--1076624122.html
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السلطات الروسية: إسقاط مسيرتين في ضواحي موسكو دون وقوع أضرار

05:07 GMT 04.07.2023
© AP Photoهجوم مسرة إنتحارية أوكرانية على أحد الأحياء السكنية في موسكو، شارع بروفوسويوزنايا
هجوم مسرة إنتحارية أوكرانية على أحد الأحياء السكنية في موسكو، شارع بروفوسويوزنايا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo
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أعلن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، إسقاط مسيرتين في ضواحي موسكو بالقرب من قرية فالويفو، دون تسجيل ضحايا أو أضرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية لوكالة "سبوتنيك ": "بالقرب من المجمع السكني فالويفو في منطقة موسكو الجديدة الواقعة في ضواحي العاصمة تم إسقاط مسيرتين".
وأشار المتحدث إلى أن طائرة سقطت في حقل مفتوح ولم تسفر عن إصابات أو أضرار وأخرى سقطت على سطح إحدى المنازل السكنية واقتصرت على أضرار مادية.
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وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن هجوم الطائرات دون طيار على موسكو ومقاطعتها هو رد نظام كييف على الضربات الفعالة لروسيا، يوم الأحد الماضي، على أحد مراكز صنع القرار.
وفي وقت سابق أعلن عمدة مدينة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار، في أجواء العاصمة الروسية.
وكتب سوبيانين، على قناته الرسمية في "تلغرام": "لقد قررنا فرض حظر على تحليق الطائرات دون طيار (المسيرات)، في مدينة موسكو، ابتداءً من اليوم".
وأشار عمدة موسكو إلى أن هذا الحظر يستثني "الطائرات دون طيار، التي تستخدم وفقا لقرارات سلطات الدولة".
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