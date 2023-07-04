https://sputnikarabic.ae/20230704/السيسي-وشولتس-يتفقان-على-تكثيف-التنسيق-خلال-المرحلة-المقبلة-1078735277.html
السيسي وشولتس يتفقان على تكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة
السيسي وشولتس يتفقان على تكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة
أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب له خلاله عن الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T17:44+0000
2023-07-04T17:44+0000
2023-07-04T17:44+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات.وخلال المحادثة، أعرب الجانبان عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك.وأكد الطرفان الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية.كما استعرض السيسي وشولتس أيضا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ألمانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ألمانيا, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم, العالم العربي, الأخبار
السيسي وشولتس يتفقان على تكثيف التنسيق خلال المرحلة المقبلة
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أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب له خلاله عن الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا
في جميع المجالات.
وخلال المحادثة، أعرب الجانبان عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك.
وأكد الطرفان الحرص على الاستمرار في تعميق أطر التعاون، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري وما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك، في ضوء المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مصر والتي تشارك فيها الشركات الألمانية.
كما استعرض السيسي
وشولتس
أيضا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.