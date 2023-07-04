عربي
بوتين: يمكننا تشكيل منظومة عالمية متعددة الأقطاب قائمة على التعاون - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230704/الصين-تعلق-على-زيارة-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-إلى-بكين-1078709257.html
الصين تعلق على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين
الصين تعلق على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين
علقت الصين، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي ستجريها وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بكين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T08:25+0000
2023-07-04T08:25+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709089_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ca248ad3c1b485335304f511df02a39d.jpg
وقال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فينغ، إن "الصين تأمل أن تجتمع مع أمريكا في منتصف الطريق، وأن ينفذا بشكل كامل التوافق المهم بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، وأن يزيلا التدخلات في الإجراءات، ويديرا خلافاتهما، وأن يعززا الحوار بينهما بإخلاص، وأن ينفذا التعاون لوقف التدهور وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وستمتد زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، من 6 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وتأتي زيارة جانيت يلين، بعد أسابيع فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والتي قال الخبراء إنها فتحت نافذة أمام اشتباكات عملية بين الجانبين، كما تتزامن مع جهود أمريكا في محاولة تجنب الركود مع احتواء التضخم.من ناحيتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "يلين ستناقش أهمية بلداننا - باعتبارنا أكبر اقتصادين في العالم - وكذلك إدارة علاقتنا بشكل مسؤول، والتواصل بشكل مباشر حول مجالات الاهتمام المشتركة، والعمل سويًا لمواجهة التحديات العالمية".ويتوقع خبراء صينيون، أن زيارة يلين إلى بكين ستتناول القضايا المالية بين البلدين، على خلفية تخفيف التوترات بين أمريكا والصين، كما يرجحون أن أزمة الديون الأمريكية ستكون من أبرز الملفات المطروحة في الزيارة.
https://sputnikarabic.ae/20230613/الخزانة-الأمريكية-تقر-بتوجه-الدول-نحو-استبدال-الدولار-1078071508.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709089_328:0:2995:2000_1920x0_80_0_0_dda6722d1a22bc4722b93996739e3e11.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تعلق على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين

08:25 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSوزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
تابعنا عبرTelegramNabd
علقت الصين، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي ستجريها وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بكين.
وقال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فينغ، إن "الصين تأمل أن تجتمع مع أمريكا في منتصف الطريق، وأن ينفذا بشكل كامل التوافق المهم بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، وأن يزيلا التدخلات في الإجراءات، ويديرا خلافاتهما، وأن يعززا الحوار بينهما بإخلاص، وأن ينفذا التعاون لوقف التدهور وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.
وستمتد زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، من 6 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
وتأتي زيارة جانيت يلين، بعد أسابيع فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والتي قال الخبراء إنها فتحت نافذة أمام اشتباكات عملية بين الجانبين، كما تتزامن مع جهود أمريكا في محاولة تجنب الركود مع احتواء التضخم.
وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
الخزانة الأمريكية تقر بتوجه الدول نحو "استبدال الدولار"
13 يونيو, 17:55 GMT
من ناحيتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "يلين ستناقش أهمية بلداننا - باعتبارنا أكبر اقتصادين في العالم - وكذلك إدارة علاقتنا بشكل مسؤول، والتواصل بشكل مباشر حول مجالات الاهتمام المشتركة، والعمل سويًا لمواجهة التحديات العالمية".
ويتوقع خبراء صينيون، أن زيارة يلين إلى بكين ستتناول القضايا المالية بين البلدين، على خلفية تخفيف التوترات بين أمريكا والصين، كما يرجحون أن أزمة الديون الأمريكية ستكون من أبرز الملفات المطروحة في الزيارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:49 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع2 يوليو, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала