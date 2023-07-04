https://sputnikarabic.ae/20230704/الصين-تعلق-على-زيارة-وزيرة-الخزانة-الأمريكية-إلى-بكين-1078709257.html

الصين تعلق على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين

الصين تعلق على زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية إلى بكين

علقت الصين، اليوم الثلاثاء، على الزيارة التي ستجريها وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى بكين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T08:25+0000

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وقال السفير الصيني لدى الولايات المتحدة، شيه فينغ، إن "الصين تأمل أن تجتمع مع أمريكا في منتصف الطريق، وأن ينفذا بشكل كامل التوافق المهم بين الرئيسين الصيني والأمريكي، شي جين بينغ، وجو بايدن، وأن يزيلا التدخلات في الإجراءات، ويديرا خلافاتهما، وأن يعززا الحوار بينهما بإخلاص، وأن ينفذا التعاون لوقف التدهور وإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وستمتد زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إلى الصين، من 6 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وتأتي زيارة جانيت يلين، بعد أسابيع فقط من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، والتي قال الخبراء إنها فتحت نافذة أمام اشتباكات عملية بين الجانبين، كما تتزامن مع جهود أمريكا في محاولة تجنب الركود مع احتواء التضخم.من ناحيتها، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن "يلين ستناقش أهمية بلداننا - باعتبارنا أكبر اقتصادين في العالم - وكذلك إدارة علاقتنا بشكل مسؤول، والتواصل بشكل مباشر حول مجالات الاهتمام المشتركة، والعمل سويًا لمواجهة التحديات العالمية".ويتوقع خبراء صينيون، أن زيارة يلين إلى بكين ستتناول القضايا المالية بين البلدين، على خلفية تخفيف التوترات بين أمريكا والصين، كما يرجحون أن أزمة الديون الأمريكية ستكون من أبرز الملفات المطروحة في الزيارة.

https://sputnikarabic.ae/20230613/الخزانة-الأمريكية-تقر-بتوجه-الدول-نحو-استبدال-الدولار-1078071508.html

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