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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-سوليدار-1078706796.html
القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار
القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في اعتراض أنشطة مجموعتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T07:33+0000
2023-07-04T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم إيقاف أنشطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك وتحديدا في بلدة سوليدار، حيث حاول العدو اختراق مواقع الروسية الأمامية عبر مجموعتين يصل عددهم إلى 15 عنصرا في الليل".وأضاف ماروتشكو بالقول إن المخربين الأوكرانيين كانوا مجهزين تجهيزا جيدا ولديهم وسائل حديثة للتعقب والكشف، لكن تم اكتشافهم في الوقت المناسب باستخدام طائرة مسيرة.وأشار الخبير العسكري إلى أنه تم استهداف المجموعة التي تلقت ضربات موجعة دفعتها للتراجع بعدما مُنيت بخسائر بشرية المؤكدة.
https://sputnikarabic.ae/20230704/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-3-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078703514.html
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القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار

07:33 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورسوليدار، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
سوليدار، ضواحي أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في اعتراض أنشطة مجموعتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة سوليدار، وذلك بعد محاولات لاختراق المواقع الروسية في المنطقة.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم إيقاف أنشطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك وتحديدا في بلدة سوليدار، حيث حاول العدو اختراق مواقع الروسية الأمامية عبر مجموعتين يصل عددهم إلى 15 عنصرا في الليل".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يستهدف 3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
02:41 GMT
وأضاف ماروتشكو بالقول إن المخربين الأوكرانيين كانوا مجهزين تجهيزا جيدا ولديهم وسائل حديثة للتعقب والكشف، لكن تم اكتشافهم في الوقت المناسب باستخدام طائرة مسيرة.
وأشار الخبير العسكري إلى أنه تم استهداف المجموعة التي تلقت ضربات موجعة دفعتها للتراجع بعدما مُنيت بخسائر بشرية المؤكدة.
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