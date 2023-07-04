https://sputnikarabic.ae/20230704/القوات-المسلحة-الروسية-تقضي-على-مجموعات-تخريبية-أوكرانية-في-سوليدار-1078706796.html
القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار
القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار
أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في اعتراض أنشطة مجموعتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T07:33+0000
2023-07-04T07:33+0000
2023-07-04T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم إيقاف أنشطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك وتحديدا في بلدة سوليدار، حيث حاول العدو اختراق مواقع الروسية الأمامية عبر مجموعتين يصل عددهم إلى 15 عنصرا في الليل".وأضاف ماروتشكو بالقول إن المخربين الأوكرانيين كانوا مجهزين تجهيزا جيدا ولديهم وسائل حديثة للتعقب والكشف، لكن تم اكتشافهم في الوقت المناسب باستخدام طائرة مسيرة.وأشار الخبير العسكري إلى أنه تم استهداف المجموعة التي تلقت ضربات موجعة دفعتها للتراجع بعدما مُنيت بخسائر بشرية المؤكدة.
https://sputnikarabic.ae/20230704/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-3-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078703514.html
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روسيا
القوات المسلحة الروسية تقضي على مجموعات تخريبية أوكرانية في سوليدار
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أعلن الخبير العسكري، المقدم المتقاعد أندري ماروتشكو، أن القوات المسلحة الروسية نجحت في اعتراض أنشطة مجموعتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة سوليدار، وذلك بعد محاولات لاختراق المواقع الروسية في المنطقة.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تم إيقاف أنشطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك وتحديدا في بلدة سوليدار، حيث حاول العدو اختراق مواقع الروسية الأمامية عبر مجموعتين يصل عددهم إلى 15 عنصرا في الليل".
وأضاف ماروتشكو بالقول إن المخربين الأوكرانيين كانوا مجهزين تجهيزا جيدا ولديهم وسائل حديثة للتعقب والكشف، لكن تم اكتشافهم في الوقت المناسب باستخدام طائرة مسيرة.
وأشار الخبير العسكري إلى أنه تم استهداف المجموعة التي تلقت ضربات موجعة دفعتها للتراجع بعدما مُنيت بخسائر بشرية المؤكدة.