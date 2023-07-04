https://sputnikarabic.ae/20230704/برلماني-إيراني-لـسبوتنيك-منظمة-شنغهاي-ستساعد-إيران-تجاريا-بعيدا-عن-نفوذ-الغرب-والدولار-1078704514.html

برلماني إيراني لـ"سبوتنيك": منظمة شنغهاي ستساعد إيران تجاريا بعيدا عن نفوذ الغرب والدولار

برلماني إيراني لـ"سبوتنيك": منظمة شنغهاي ستساعد إيران تجاريا بعيدا عن نفوذ الغرب والدولار

صرح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني غلام رضا مرحبا، اليوم الثلاثاء، بأن منظمة "شنغهاي" ستساعد إيران على إقامة علاقات تجارية سليمة بعيدا عن... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T05:43+0000

2023-07-04T05:43+0000

2023-07-04T05:43+0000

العالم

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وقال مرحبا في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "ستساعد منظمة شنغهاي إيران على إقامة علاقات تجارية سليمة بعيدا عن نفوذ الغرب وبعيدا عن نفوذ الدولار كما ستساعد اقتصاد دول المنطقة على النمو بسرعة بما يخدم مصالح دولها".وأضاف مرحبا بالقول "ستساعد المنظمة في حل العديد من المشكلات التي نشأت بين دول المنطقة والتي نشأت أساسًا بسبب التدخل الأجنبي بمساعدة شنغهاي يمكن بناء مستقبل مشرق لمنطقتنا".وتابع نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني: "شنغهاي واحدة من أفضل التحالفات المكونة من القوى الاقتصادية الناشئة، وتضم أكبر عدد من السكان في العالم، وهي تشكلت لاتخاذ قرارات تحقق مصالح منطقتنا ودول هذه المنظمة نفسها وليس الغرب".كما أشار إلى أن "وجود المنظمات المستقلة التي شكلتها الدول المستقلة أصبح أمرا ضروريا؛ لأن المنظمات الدولية تشكلت من قبل الغرب، وبسبب نفوذه في هذه المنظمات، تمكن الغرب من نشر دعايته الخاصة في العالم والتشكيك في استقلال الدول ومثال على ذلك احتكار الغرب للدولار وحصر التجارة في العالم بالدولار فقط، وكلما اقتضت مصلحتهم، فرضوا عقوبات على الدول المستقلة ولم يسمحوا لها بالتحرك وفقا لمصالحها الخاصة ومصالح شعوبها".وأردف قائلا "يتم توفير معظم السلع في أسواق منطقتنا حاليا من قبل الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي، ومثال ذلك، تعد آسيا الوسطى والدول المجاورة حاليا أسواقًا قوية للمنتجات الإيرانية، ونقوم بتوريد العديد من صناعاتنا وتقنياتها التكنولوجية من دول مثل الصين وروسيا والهند، ونحن في إيران مصدرون للتكنولوجيا والمواد الخام والمنتجات الصناعية".ولفت إلى أنه "إذا أخذنا مثلا الصين التي تعد من أكبر الاقتصادات في العالم والتي خصصت لنفسها جزءًا كبيرًا من الناتج الإجمالي العالمي، أو روسيا التي تعد قوة دولية كبرى وأكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وكذلك واحدة من أكثر البلدان اكتظاظًا بالسكان في العالم، ولديها مكانة اقتصادية كبيرة في العالم، أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كانت قوة عظمى عبر التاريخ وتم انتهاك حقوق شعبها فقط في القرنين الماضيين بسبب نفوذ الغرب، أو الدول الأخرى الموجودة في آسيا الوسطى أو في جنوب آسيا، عندما تجتمع هذه الدول معا، يمكنها أخذ موقع متميز يضمن استقلالها وقدرتها على صنع القرار، والعمل وفقا لمصالح شعوبها".

https://sputnikarabic.ae/20230703/طهران-انضمام-إيران-بشكل-كامل-إلى-منظمة-شنغهاي-في-مصلحة-الجميع-1078689570.html

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