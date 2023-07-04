عربي
https://sputnikarabic.ae/20230704/بكين-تلغي-زيارة-بوريل-إلى-الصين-1078726726.html
بكين تلغي زيارة بوريل إلى الصين
بكين تلغي زيارة بوريل إلى الصين
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصينية ألغت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي كان من المفترض أن يزور... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:46+0000
2023-07-04T13:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55cc87928298d52ef74e7b853c689dab.jpg
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، نبيل مسرالي، الذي قال إنه "لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أن الزيارة في المواعيد المقررة، الأسبوع المقبل، لم تعد ممكنة ويجب البحث عن بدائل"، مضيفًا أنه لم تحدد التواريخ التي يمكن إعادة جدولة الرحلة فيها.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، حقيقة أن بوريل يخطط، الأسبوع المقبل، للذهاب إلى الصين للتباحث مع وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، ومسؤولين آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230523/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-لم-يوافق-على-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-1077352945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1059000827_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c75877cc6fd498778cadff91227061d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

بكين تلغي زيارة بوريل إلى الصين

13:46 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، باريس، فرنسا 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الصينية ألغت زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي كان من المفترض أن يزور بكين في 10 يوليو/تموز الجاري.
ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، نبيل مسرالي، الذي قال إنه "لسوء الحظ، أبلغنا زملاؤنا الصينيون أن الزيارة في المواعيد المقررة، الأسبوع المقبل، لم تعد ممكنة ويجب البحث عن بدائل"، مضيفًا أنه لم تحدد التواريخ التي يمكن إعادة جدولة الرحلة فيها.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2023
بوريل: الاتحاد الأوروبي لم يوافق على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
23 مايو, 14:53 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلاً عن سفير الاتحاد الأوروبي لدى الصين، خورخي توليدو، حقيقة أن بوريل يخطط، الأسبوع المقبل، للذهاب إلى الصين للتباحث مع وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، ومسؤولين آخرين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:46 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала