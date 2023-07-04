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https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-يحقق-أمنية-طفلة-لم-تستطع-رؤيته-عندما-زار-داغستان-1078734960.html
بوتين يحقق أمنية طفلة لم تستطع رؤيته عندما زار داغستان
بوتين يحقق أمنية طفلة لم تستطع رؤيته عندما زار داغستان
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفتاة رئيسة أكيبوفا، من مدينة دربند إلى الكرملين، بسبب شعورها بالضيق لأنها لم تقابله عندما زار داغستان. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T17:30+0000
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ويظهر في الفيديو لقطات من لقاء في الكرملين بين بوتين والتلميذة رئيسة، ووالديها، حيث أطلع بوتين الفتاة على مكتبه، واتصلوا برئيس الوزراء الروسي ميشوستين معا.وفي وقت سابق، زار بوتين جمهورية داغستان حيث استقبل سكان دربند في جمهورية داغستان الرئيس الروسي، بحماس وحفاوة شديدين.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

بوتين يحقق أمنية طفلة لم تستطع رؤيته عندما زار داغستان

17:30 GMT 04.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفتاة رئيسة أكيبوفا، من مدينة دربند إلى الكرملين، بسبب شعورها بالضيق لأنها لم تقابله عندما زار داغستان.
ويظهر في الفيديو لقطات من لقاء في الكرملين بين بوتين والتلميذة رئيسة، ووالديها، حيث أطلع بوتين الفتاة على مكتبه، واتصلوا برئيس الوزراء الروسي ميشوستين معا.
وفي وقت سابق، زار بوتين جمهورية داغستان حيث استقبل سكان دربند في جمهورية داغستان الرئيس الروسي، بحماس وحفاوة شديدين.
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