https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-يحقق-أمنية-طفلة-لم-تستطع-رؤيته-عندما-زار-داغستان-1078734960.html
بوتين يحقق أمنية طفلة لم تستطع رؤيته عندما زار داغستان
بوتين يحقق أمنية طفلة لم تستطع رؤيته عندما زار داغستان
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفتاة رئيسة أكيبوفا، من مدينة دربند إلى الكرملين، بسبب شعورها بالضيق لأنها لم تقابله عندما زار داغستان. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T17:30+0000
2023-07-04T17:30+0000
2023-07-04T17:30+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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ويظهر في الفيديو لقطات من لقاء في الكرملين بين بوتين والتلميذة رئيسة، ووالديها، حيث أطلع بوتين الفتاة على مكتبه، واتصلوا برئيس الوزراء الروسي ميشوستين معا.وفي وقت سابق، زار بوتين جمهورية داغستان حيث استقبل سكان دربند في جمهورية داغستان الرئيس الروسي، بحماس وحفاوة شديدين.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
بوتين يحقق أمنية طفلة لم تستطع رؤيته عندما زار داغستان
تابعنا عبر
دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفتاة رئيسة أكيبوفا، من مدينة دربند إلى الكرملين، بسبب شعورها بالضيق لأنها لم تقابله عندما زار داغستان.
ويظهر في الفيديو لقطات من لقاء في الكرملين بين بوتين والتلميذة رئيسة، ووالديها، حيث أطلع بوتين الفتاة على مكتبه، واتصلوا برئيس الوزراء الروسي ميشوستين معا.
وفي وقت سابق، زار بوتين جمهورية داغستان حيث استقبل سكان دربند في جمهورية داغستان الرئيس الروسي، بحماس وحفاوة شديدين.