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https://sputnikarabic.ae/20230704/تحذيرات-في-ألمانيا-بشأن-احتمال-حصول-اضطرابات-مشابهة-لفرنسا---1078708653.html
تحذيرات في ألمانيا بشأن احتمال حصول اضطرابات مشابهة لفرنسا
تحذيرات في ألمانيا بشأن احتمال حصول اضطرابات مشابهة لفرنسا
حذرت السلطات الأمنية الألمانية من إمكانية اندلاع أعمال شغب وعنف مماثلة لتلك التي تحدث في فرنسا. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T08:19+0000
2023-07-04T08:19+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية نقلا عن رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يوخن كوبلكي، قوله إن "من الممكن حدوث أعمال شغب في أماكن معينة، لأنه يوجد في ألمانيا رفض ومعارضة متزايدة لسياسة الدولة".ووفقا له، يصعب على المواطنين التكيف مع التغيرات في سوق العمل والرقمنة، والتي يمكن أن تكون أحد أسباب المظاهرات العفوية.ومن جهتها، تتفق رئيسة الجمعية الاجتماعية الألمانية، ميكايلا إنغلماي، مع كوبلكي، إذ تعتبر أن عددا من المواطنين يشعرون بأنهم غير محميين اجتماعيًا.وأوضحت المسؤولة أنه بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار أصبح المزيد من الناس يحصلون على الضروريات الأساسية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230702/الخارجية-الروسية-العنف-ضد-الاحتجاجات-في-فرنسا-يظهر-تناقض-الليبرالية-1078661342.html
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العالم
العالم

تحذيرات في ألمانيا بشأن احتمال حصول اضطرابات مشابهة لفرنسا

08:19 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في وقفة احتجاجية ضد توريد الأسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا في ميونيخ، ألمانيا
المشاركون في وقفة احتجاجية ضد توريد الأسلحة الأوكرانية إلى أوكرانيا في ميونيخ، ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Sputnik . Stringer
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حذرت السلطات الأمنية الألمانية من إمكانية اندلاع أعمال شغب وعنف مماثلة لتلك التي تحدث في فرنسا.
وذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية نقلا عن رئيس نقابة الشرطة الألمانية، يوخن كوبلكي، قوله إن "من الممكن حدوث أعمال شغب في أماكن معينة، لأنه يوجد في ألمانيا رفض ومعارضة متزايدة لسياسة الدولة".
ووفقا له، يصعب على المواطنين التكيف مع التغيرات في سوق العمل والرقمنة، والتي يمكن أن تكون أحد أسباب المظاهرات العفوية.
متظاهرون يشتبكون مع شرطة مكافحة الشغب في مرسيليا، جنوب فرنسا، 30 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
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ومن جهتها، تتفق رئيسة الجمعية الاجتماعية الألمانية، ميكايلا إنغلماي، مع كوبلكي، إذ تعتبر أن عددا من المواطنين يشعرون بأنهم غير محميين اجتماعيًا.
وأوضحت المسؤولة أنه بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار أصبح المزيد من الناس يحصلون على الضروريات الأساسية فقط.
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