https://sputnikarabic.ae/20230704/تحطم-مقاتلة-ميغ-31-أثناء-قيامها-برحلة-تدريبة-في-كامتشاتكا-الروسية-1078732701.html
تحطم مقاتلة "ميغ 31" أثناء قيامها برحلة تدريبية في كامتشاتكا الروسية
تحطم مقاتلة "ميغ 31" أثناء قيامها برحلة تدريبية في كامتشاتكا الروسية
أعلنت إدارة المعلومات في أسطول المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ 31"، تحطمت أثناء قيامها برحلة تدريبية مخطط لها فوق خليج أفاشا في... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T15:10+0000
2023-07-04T15:10+0000
2023-07-04T15:15+0000
روسيا
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وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ الروسي: "في 4 تموز/يوليو، تحطمت مقاتلة من طراز "ميغ-31" أثناء قيامها برحلة تدريب مخطط لها فوق مياه خليج أفاشا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وكانت المقاتلة تحلق دون ذخيرة".وأشار البيان إلى أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى مكان الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230704/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنطلقان-باتجاه-الساحل-الغربي-لألاسكا-فيديو-1078731958.html
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روسيا
تحطم مقاتلة "ميغ 31" أثناء قيامها برحلة تدريبية في كامتشاتكا الروسية
15:10 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 15:15 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت إدارة المعلومات في أسطول المحيط الهادئ، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة اعتراضية من طراز "ميغ 31"، تحطمت أثناء قيامها برحلة تدريبية مخطط لها فوق خليج أفاشا في شبه جزيرة كامتشاتكا.
وجاء في بيان أسطول المحيط الهادئ الروسي: "في 4 تموز/يوليو، تحطمت مقاتلة من طراز "ميغ-31" أثناء قيامها برحلة تدريب مخطط لها فوق مياه خليج أفاشا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وكانت المقاتلة تحلق دون ذخيرة".
وأشار البيان إلى أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي إلى مكان الحادث.