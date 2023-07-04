https://sputnikarabic.ae/20230704/حفتر-يطالب-بتشكيل-لجنة-عليا-للإشراف-على-توزيع-إيرادات-النفط-بين-البلديات-الليبية-1078703239.html

حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بين البلديات الليبية

حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بين البلديات الليبية

طالب القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء أمس الاثنين، تشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بين البلديات الليبية بشكل عادل... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T01:55+0000

2023-07-04T01:55+0000

2023-07-04T01:55+0000

حفتر

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

سوق النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0d/1065033665_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_77fdd4474f2f8e3babb82042bf3d1311.jpg

بنغازي – سبوتنيك. ووجه قائد القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر عدة رسائل خلال لقاء مصور مع قيادات عسكرية وأمنية نشر على الصفحة الرسمية للقيادة العامة للجيش على موقع فيسبوك، مطالبا بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات كافة، متهماً مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية.ولفت القائد العام للجيش الليبي في كلمته إلى أن "تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار، دون أي استفادة للشعب الليبي". مؤكداً أن "تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل". منوهاً أن "مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن أرقاماً صادمة، إذ إن إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دينار في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار".وتابع حفتر، قائلا: "بناء على ما تقدم فإن أبناء الشعب الليبي لا يمكن لهم السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة، ولم ينصت أو يلتفت المسؤولون لكل النداءات أو الطلبات المتكررة للتوزيع العادل لثروة النفط دون أي اعتبار لليبيين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وتلقينا مئات المذكرات من مناطق مختلفة من الليبيين يطالبون بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات.. يجب تشكيل هذه اللجنة في خلال الفترة القليلة المقبلة".واعتبر أنه "في حالة تأخر تشكيل هذه اللجنة سيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة"، داعياً إلى "إعادة النظر في كيفية توزيع الثروة بشكل عادل، وسيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر أغسطس 2023".ووجه القائد العام للجيش الوطني الليبي خطاباً إلى سفراء الدول الأجنبية، جاء فيه، "ابتعدوا عن ليبيا والليبيين وعدم تجاوز حدودكم، لأنكم أنتم من صنعتم الأزمة وزرعتم الفتن بين الليبيين". وذلك ردًا على تصريحات أخيرة للسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن مسألة النفط.وتابع أن "حل الأزمة الليبية ليبي ليبي خالص"، معتبراً أن "التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لهؤلاء السفراء لحل الأزمة الليبية، لأن رؤاهم مختلفة ومصالح بلدانهم متقاطعة في ليبيا"، مشدداً على أن "الانتخابات ستمكن الليبيين من التعبير عن إرادتهم دون تدخل خارجي".وأضاف حفتر، أن "القوات المسلحة على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها في الوقت المحدد".وأشار إلى أن الحل الحقيقي للقضية الليبية يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وطالب القائد العام للجيش الوطني الليبي "بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن واحترام أعمال لجنة (5+5) بالخصوص". مشيراً إلى أن "القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة ومنظمة تحمي التراب وتصون الوحدة الوطنية.

https://sputnikarabic.ae/20230527/البعثة-الأممية-في-ليبيا-أحداث-الزاوية-تؤكد-الحاجة-الملحة-لتوحيد-المؤسسات-الأمنية-والعسكرية-1077476112.html

https://sputnikarabic.ae/20230422/البرهان-لا-أحد-يعرف-مكان-حميدتي-وحفتر-أكد-لي-أنه-لا-يدعمه-ومستعد-لتحمل-المسؤولية-1076184608.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حفتر, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, سوق النفط