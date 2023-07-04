https://sputnikarabic.ae/20230704/خبير-يوضح-الرسائل-من-عملية-تل-أبيب-1078723493.html

خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب

خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T13:06+0000

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راديو

بلا قيود

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خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب

إصابات إثر عملية دهس في تل أبيب. وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي ناصر حماد:الخارجية الروسية تعتبر محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عملا إرهابيا. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالعلاقات الدولية وخبير الازمات الدولية، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":اندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع". حول هذ الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط، الأستاذ أحمد العناني لبرنامج "بلا قيود":مخاطر مخيم "الهول" الذي يأوي عائلات تنظيم "داعش". حول هذا الموضوع يقول الخبير بالجماعات المسلحة حسام شعيب:خفض طوعي لإنتاج النفط لكل من روسيا والسعودية والجزائر. وقال عنه الخبير الاقتصادي بروفيسور مراد كواشي:مشروع السكك الحديدية بين إيران والسعودية. بهذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لبرنامجنا:تخصيص الإمارات والسعودية 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق. وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي صالح الهماشي:التفاصيل في الملف الصوتي...

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