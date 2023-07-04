https://sputnikarabic.ae/20230704/خبير-يوضح-الرسائل-من-عملية-تل-أبيب-1078723493.html
خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب
خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T13:06+0000
2023-07-04T13:06+0000
2023-07-04T13:06+0000
راديو
بلا قيود
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خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب
خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب
إصابات إثر عملية دهس في تل أبيب. وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي ناصر حماد:الخارجية الروسية تعتبر محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عملا إرهابيا. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالعلاقات الدولية وخبير الازمات الدولية، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":اندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع". حول هذ الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط، الأستاذ أحمد العناني لبرنامج "بلا قيود":مخاطر مخيم "الهول" الذي يأوي عائلات تنظيم "داعش". حول هذا الموضوع يقول الخبير بالجماعات المسلحة حسام شعيب:خفض طوعي لإنتاج النفط لكل من روسيا والسعودية والجزائر. وقال عنه الخبير الاقتصادي بروفيسور مراد كواشي:مشروع السكك الحديدية بين إيران والسعودية. بهذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لبرنامجنا:تخصيص الإمارات والسعودية 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق. وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي صالح الهماشي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير يوضح الرسائل من عملية تل أبيب
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
إصابات إثر عملية دهس في تل أبيب. وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي ناصر حماد:
"هي رد طبيعي على عمليات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وجنين، وتحمل عدة رسائل أولا رفض الاحتلال، ثانيا أن يد المقاومة طويلة وتصل إلى أي مكان، وثالثا لنتنياهو بأنه كفى إرهابا، والرسالة الأخيرة هي لبريطانيا وأمريكا التي تشجع الإرهاب في كل العالم".
الخارجية الروسية تعتبر محاولة كييف استهداف مرافق البنية التحتية المدنية بالمسيرات عملا إرهابيا. حول هذا الموضوع، قال الباحث بالعلاقات الدولية وخبير الازمات الدولية، الدكتور محمد نادر العُمري لـ "بلا قيود":
"هذاصراع جيواستراتيجي ومحاولة من الغرب لاستنزاف روسيا وفرض الهيمنة عليها، و ما هو إلا استكمال للأهداف الغربية بخلق توترات وحرب نفسية لدى الشارع الروسي".
اندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع". حول هذ الموضوع، قال الباحث في العلاقات الدولية وشؤون الشرق الأوسط، الأستاذ أحمد العناني لبرنامج "بلا قيود":
"إنّ الدول الأفريقية قد تكون فاعلة في حل الأزمة، ولكن كلما كان هناك زيادة في تجنيد وحشد الشباب فهذا يدل على أن الحرب ستستمر والصراع سيطول، والسودان لن تحل مشاكله إلا بالتوافقات السياسية تماما كما الملف الليبي، وفي النهاية الشعب السوداني وحده من يدفع الثمن".
مخاطر مخيم "الهول" الذي يأوي عائلات تنظيم "داعش". حول هذا الموضوع يقول الخبير بالجماعات المسلحة حسام شعيب:
"الخطر يكمن في تحويل المخيم إلى قاعدة عسكرية لانطلاق العمليات الإرهابية باتجاه سوريا والعراق".
خفض طوعي لإنتاج النفط لكل من روسيا والسعودية والجزائر. وقال عنه الخبير الاقتصادي بروفيسور مراد كواشي:
"هذه القرارات تخدم بشكل أكبر مصالح الدول المصدرة للنفط، ولو كانت لا تعجب الولايات المتحدة ومنظمة الطاقة العالمية".
مشروع السكك الحديدية بين إيران والسعودية. بهذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد دليم القحطاني لبرنامجنا:
"إنّ هذه المشاريع الاقتصادية تنعكس على المنطقة برمتها، وهذا التعاون سيعكس حركة تنموية طاقوية قوية جدا في الشرق الأوسط، والاستفادة من موارد كلا البلدين، ويتكون هذه بوابة قوية جدا لإيران لأن تلتحم بدولنا ويعطي قوة للتكتل الإسلامي".
تخصيص الإمارات والسعودية 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق. وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي صالح الهماشي:
"لتكون هذه الاستثمارات كافية وتعود على الاقتصاد العراقي بالفائدة القصوى يجب وضع خطة اقتصادية شاملة وملائمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...