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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/رئيس-اللجنة-العسكرية-في-حلف-الناتو-أوكرانيا-لن-تتسلم-مقاتلاتإف-16حتى-نهاية-الهجوم-المضاد-1078703405.html
رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو: أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات"إف-16"حتى نهاية الهجوم المضاد
رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو: أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات"إف-16"حتى نهاية الهجوم المضاد
صرح رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو"، روب باور، بأن أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات "إف-16" حتى نهاية الهجوم المضاد. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T02:38+0000
2023-07-04T02:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
إف 16
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وقال باور في مقابلة مع محطة إل بي سي الإذاعية، إن مسألة توفير المقاتلات "لن يتم حلها على المدى القصير" قبل نهاية الهجوم المضاد.وأكد أن تدريب الطيارين الأوكرانيين والمتخصصين التقنيين، وتوفير تنظيم لوجستي للطائرات "أمر مستحيل قبل هذا الهجوم المضاد".وأشار إلى أن الأوكرانيين يواجهون صعوبات كثيرة في التقدم على خط المواجهة، قائلا، "ثلاثة خطوط دفاع وحقول ألغام كبيرة وعوائق جدية أمام المركبات."وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكرهم، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف -16" أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن مسألة تحديد البلدان التي ستزودها بالمقاتلات لا تزال مفتوحة، وفي الغالب ستكون هولندا والدنمارك، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
https://sputnikarabic.ae/20230630/البتاغون-يعلن-أن-تسليم-طائرات-إف--16-وصواريخ-أتاكمس-لأوكرانيا-قيد-البحث-1078636319.html
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أخبار أوكرانيا, إف 16, الناتو
أخبار أوكرانيا, إف 16, الناتو

رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو: أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات"إف-16"حتى نهاية الهجوم المضاد

02:38 GMT 04.07.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITEمقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة "إف - 16"
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / J.SCOTT APPLEWHITE
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صرح رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو"، روب باور، بأن أوكرانيا لن تتسلم مقاتلات "إف-16" حتى نهاية الهجوم المضاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال باور في مقابلة مع محطة إل بي سي الإذاعية، إن مسألة توفير المقاتلات "لن يتم حلها على المدى القصير" قبل نهاية الهجوم المضاد.
وأكد أن تدريب الطيارين الأوكرانيين والمتخصصين التقنيين، وتوفير تنظيم لوجستي للطائرات "أمر مستحيل قبل هذا الهجوم المضاد".
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وأشار إلى أن الأوكرانيين يواجهون صعوبات كثيرة في التقدم على خط المواجهة، قائلا، "ثلاثة خطوط دفاع وحقول ألغام كبيرة وعوائق جدية أمام المركبات."
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين غربيين لم تذكرهم، أن أوكرانيا قد تتلقى مقاتلات "إف -16" أوائل عام 2024، مشيرة إلى أن مسألة تحديد البلدان التي ستزودها بالمقاتلات لا تزال مفتوحة، وفي الغالب ستكون هولندا والدنمارك، إلا أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
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