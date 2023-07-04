https://sputnikarabic.ae/20230704/روسيا-والجزائر-مهتمتان-بتطوير-الحوار-في-مجال-الطاقة--1078736114.html
روسيا والجزائر مهتمتان بتطوير الحوار في مجال الطاقة
روسيا والجزائر مهتمتان بتطوير الحوار في مجال الطاقة
أعلن نائب وزير الطاقة الروسي سيرغي موخالنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الروسية والجزائرية مهتمة بتطوير الحوار في مجال الطاقة والتعاون المتبادل المنفعة. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T18:09+0000
2023-07-04T18:09+0000
2023-07-04T18:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية: "روسيا والجزائر تنفذان العديد من المشاريع المشتركة في مجال الوقود والطاقة، وشركات بلادنا مهتمة بالمزيد من تطوير حوار الطاقة والتعاون المتبادل المنفعة".وفي وقت سابق من اليوم، أجرى موخالنيكوف لقاء عمل مع السفير فوق العادة والمفوض الجزائري لدى روسيا، إسماعيل بن عمارة.وبحث الطرفان قضايا التعاون في قطاع النفط والغاز وصناعة الطاقة، بما في ذلك توريد المعدات الروسية لمحطات الطاقة الحرارية في الجزائر.وتمت مناقشة عمل مجموعة العمل الروسية - الجزائرية حول الطاقة والاستعدادات لعقدها في أيلول/سبتمبر من العام الجاري.وأكد الطرفان أثناء المباحثات أن الطاقة إحدى المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الجزائري.
https://sputnikarabic.ae/20230704/مخاوف-وترقب-ما-تأثير-الاحتجاجات-في-فرنسا-على-الجالية-الجزائرية-1078730721.html
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روسيا, العالم العربي, الجزائر
روسيا, العالم العربي, الجزائر
روسيا والجزائر مهتمتان بتطوير الحوار في مجال الطاقة
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أعلن نائب وزير الطاقة الروسي سيرغي موخالنيكوف، اليوم الثلاثاء، أن الشركات الروسية والجزائرية مهتمة بتطوير الحوار في مجال الطاقة والتعاون المتبادل المنفعة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الطاقة الروسية: "روسيا والجزائر تنفذان العديد من المشاريع المشتركة في مجال الوقود والطاقة، وشركات بلادنا مهتمة بالمزيد من تطوير حوار الطاقة والتعاون المتبادل المنفعة".
وفي وقت سابق من اليوم، أجرى موخالنيكوف لقاء عمل مع السفير فوق العادة والمفوض الجزائري لدى روسيا، إسماعيل بن عمارة.
وبحث الطرفان قضايا التعاون في قطاع النفط والغاز وصناعة الطاقة، بما في ذلك توريد المعدات الروسية لمحطات الطاقة الحرارية في الجزائر.
وتمت مناقشة عمل مجموعة العمل الروسية - الجزائرية حول الطاقة والاستعدادات لعقدها في أيلول/سبتمبر من العام الجاري.
وأكد الطرفان أثناء المباحثات أن الطاقة إحدى المجالات الرئيسية للتعاون الروسي الجزائري.