https://sputnikarabic.ae/20230704/ستولتنبرغ-يعلن-تمديد-ولايته-كأمين-عام-لحلف-الناتو-لمدة-عام-1078716759.html

ستولتنبرغ يعلن تمديد ولايته كأمين عام لحلف "الناتو" لمدة عام

ستولتنبرغ يعلن تمديد ولايته كأمين عام لحلف "الناتو" لمدة عام

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، عن تمديد ولايته في منصبه لمدة عام. 04.07.2023, سبوتنيك عربي

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وكتب على "تويتر": "شرفت بقرار حلفاء "الناتو" بتمديد فترة ولايتي كأمين عام حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024".وتابع ستولتنبرغ: "لقد ضمنت الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية حريتنا وأمننا لما يقرب من 75 عاما، وفي عالم أكثر خطورة، يعد تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".وفي الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد يظل في منصبه لمدة عام آخر، إذ لم تستطع دول الحلف اتخاذ قرار بشأن خليفته.وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، بعد الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، سيتوفر مرشحون محتملون آخرون.وذكرت قناة تلفزيونية غربية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لمدة عام آخر.كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن في مارس/ آذار 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20230616/بايدن-يطلب-من-ستولتنبرغ-البقاء-في-منصب-الأمين-العام-لحلف-الناتو-1078189686.html

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