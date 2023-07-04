عربي
إيران عضوا في منظمة "شنغهاي للتعاون" بشكل رسمي
https://sputnikarabic.ae/20230704/ستولتنبرغ-يعلن-تمديد-ولايته-كأمين-عام-لحلف-الناتو-لمدة-عام-1078716759.html
ستولتنبرغ يعلن تمديد ولايته كأمين عام لحلف "الناتو" لمدة عام
ستولتنبرغ يعلن تمديد ولايته كأمين عام لحلف "الناتو" لمدة عام
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، عن تمديد ولايته في منصبه لمدة عام. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:10+0000
2023-07-04T10:10+0000
الناتو
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_0:38:3307:1898_1920x0_80_0_0_f66c53c8d1acb3d98d67c2433fefa57b.jpg
وكتب على "تويتر": "شرفت بقرار حلفاء "الناتو" بتمديد فترة ولايتي كأمين عام حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024".وتابع ستولتنبرغ: "لقد ضمنت الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية حريتنا وأمننا لما يقرب من 75 عاما، وفي عالم أكثر خطورة، يعد تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".وفي الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد يظل في منصبه لمدة عام آخر، إذ لم تستطع دول الحلف اتخاذ قرار بشأن خليفته.وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، بعد الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، سيتوفر مرشحون محتملون آخرون.وذكرت قناة تلفزيونية غربية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لمدة عام آخر.كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن في مارس/ آذار 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230616/بايدن-يطلب-من-ستولتنبرغ-البقاء-في-منصب-الأمين-العام-لحلف-الناتو-1078189686.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055276130_364:0:2944:1935_1920x0_80_0_0_7c9ef46832e1ace3d44f29947b22bd87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي
الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الاتحاد الأوروبي

ستولتنبرغ يعلن تمديد ولايته كأمين عام لحلف "الناتو" لمدة عام

10:10 GMT 04.07.2023
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
الأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، عن تمديد ولايته في منصبه لمدة عام.
وكتب على "تويتر": "شرفت بقرار حلفاء "الناتو" بتمديد فترة ولايتي كأمين عام حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024".
وتابع ستولتنبرغ: "لقد ضمنت الرابطة عبر الأطلسي بين أوروبا وأمريكا الشمالية حريتنا وأمننا لما يقرب من 75 عاما، وفي عالم أكثر خطورة، يعد تحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".
وفي الشهر الماضي، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الأمين العام الحالي لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، قد يظل في منصبه لمدة عام آخر، إذ لم تستطع دول الحلف اتخاذ قرار بشأن خليفته.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2024، بعد الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، سيتوفر مرشحون محتملون آخرون.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2023
بايدن يطلب من ستولتنبرغ البقاء في منصب الأمين العام لحلف الناتو
16 يونيو, 14:36 GMT
وذكرت قناة تلفزيونية غربية، نقلا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ البقاء في منصبه لمدة عام آخر.
كان من المفترض أن يستقيل ستولتنبرغ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لكن في مارس/ آذار 2022، قرر قادة دول التحالف خلال القمة تمديد ولايته حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:04 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع2 يوليو, 11:35 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала