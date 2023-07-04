https://sputnikarabic.ae/20230704/سرايا-القدس-تعلن-توجيه-ضربات-مركزة-إلى-قوات-وآليات-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1078721259.html

"سرايا القدس" تعلن توجيه ضربات مركزة إلى قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في جنين

"سرايا القدس" تعلن توجيه ضربات مركزة إلى قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في جنين

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن "توجيه ضربات مركزة صوب قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي على محور... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T12:22+0000

2023-07-04T12:22+0000

2023-07-04T12:22+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار الضفة الغربية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104340/63/1043406393_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_5404d419f5c3a11f85d73f0b4ab3317b.jpg

وأكدت سرايا القدس، في بيان لها، أن "مجاهدي كتيبة جنين تمكنت من استهداف تجمع لجنود الاحتلال خلف مدرسة الوكالة بصليات كثيفة من الرصاص، محققين إصابات مباشرة في صفوفهم".وأضافت أن "وحدة الهندسة قامت بتفجير عبوتين على قوات الاحتلال قرب محور الدمج وإصابتهم بدقة"، مشددةً على أن "الوحدة الخاصة تمكنت من الإجهاز بشكل كامل على قوة راجلة تقدمت على محور الدمج".وكانت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت في وقت سابق اليوم، استهداف جنود الجيش الإسرائيلي وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين في الضفة الغربية.وقالت كتائب "القسام"، في بيان لها، إن "كمائن المقاومين اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين، مساء أمس، وصباح اليوم، وذلك ضمن تكتيكات وترتيبات ميدانية تحقق الخسائر الأكبر في صفوف العدو وترده خائبًا خاسرًا".وأضاف البيان أن "مجاهدي كتائب القسام ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في مخيم جنين"، متابعا: "أهلنا في جنين ومخيمها هم الحصن والحاضنة المتينة للمقاومة، ولن يرهبهم التخويف والتهديد الذي تمارسه آلة العدو الإعلامية، وسيبقون متمسكين بدورهم الوطني المقاوم".ولليوم الثاني على التوالي، تشهد الضفة الغربية وتحديدًا مدينة جنين ومخيمها، أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ 20 عاماً، بعدما نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية، فجر أمس الاثنين، عملية قصف واسعة النطاق للمخيم شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورشا لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 100، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

https://sputnikarabic.ae/20230704/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مغادرة-3000-فلسطيني-مخيم-جنين-واعتقال-120-منذ-بدء-الهجوم-1078709951.html

https://sputnikarabic.ae/20230704/الجامعة-العربية-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-انتهاك-واضح-للقانون-الدولي-وتنذر-بعواقب-وخيمة-1078710873.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي