https://sputnikarabic.ae/20230704/سلاح-الجو-الروسي-يستهدف-3-نقاط-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078703514.html
سلاح الجو الروسي يستهدف 3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
سلاح الجو الروسي يستهدف 3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة" المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، بأن القاذفات المقاتلة الروسية من طراز "سو-34 "، دمرت بقنابل جوية موجهة... 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T02:41+0000
2023-07-04T02:41+0000
2023-07-04T02:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، في اتجاه كراسنوليمانسك دمر أطقم القاذفات الروسية المقاتلة سو- 34 التابعة لمجموعة قوات المركز باستخدام قنابل جوية موجهة 3 نقاط انتشار مؤقتة ومعقلًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك".بالإضافة إلى ذلك ووفقا لـ سافتشوك، نفذ طيران القوات الجوية الروسية غارات صاروخية على مناطق تمركز القوة البشرية والنارية للعدو.كما أشار رئيس المكتب الصحفي إلى أن طواقم أنظمة سولنتسيبيك (الشمس الحارقة) التابعة للتجمع قصفت خلال اليوم الماضي، في هذا الاتجاه أيضا، معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230704/رئيس-اللجنة-العسكرية-في-حلف-الناتو-أوكرانيا-لن-تتسلم-مقاتلاتإف-16حتى-نهاية-الهجوم-المضاد-1078703405.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الروسية, روسيا, القوات الأوكرانية
سلاح الجو الروسي يستهدف 3 نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
02:41 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 02:49 GMT 04.07.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة" المركز" الروسية، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، بأن القاذفات المقاتلة الروسية من طراز "سو-34 "، دمرت بقنابل جوية موجهة 3 نقاط انتشار مؤقتة ومعقلًا واحدًا للقوات الأوكرانية على محور كراسنوليمانسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال سافتشوك في حديث لوكالة "سبوتنيك"، في اتجاه كراسنوليمانسك دمر أطقم القاذفات الروسية المقاتلة سو- 34 التابعة لمجموعة قوات المركز باستخدام قنابل جوية موجهة 3 نقاط انتشار مؤقتة ومعقلًا للقوات الأوكرانية
على محور كراسنوليمانسك".
بالإضافة إلى ذلك ووفقا لـ سافتشوك، نفذ طيران القوات الجوية الروسية غارات صاروخية على مناطق تمركز القوة البشرية والنارية للعدو.
كما أشار رئيس المكتب الصحفي إلى أن طواقم أنظمة سولنتسيبيك (الشمس الحارقة) التابعة للتجمع قصفت خلال اليوم الماضي، في هذا الاتجاه أيضا، معقلا للقوات المسلحة الأوكرانية.