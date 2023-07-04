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https://sputnikarabic.ae/20230704/طالبان-تحظر-صالونات-التجميل-النسائية-في-جميع-أنحاء-أفغانستان-1078717057.html
"طالبان" تحظر صالونات التجميل النسائية في جميع أنحاء أفغانستان
"طالبان" تحظر صالونات التجميل النسائية في جميع أنحاء أفغانستان
قررت الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" حظر صالونات التجميل النسائية في العاصمة كابول، وباقي المحافظات. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T10:31+0000
2023-07-04T10:31+0000
العالم
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وذكرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التابعة للحركة في بيان لها، "بناءً على الأمر الشفهي لزعيم "طالبان"، يتم حظر أنشطة صالونات التجميل النسائية في كابول ومحافظات البلاد".ووجّهت الوزارة بلدية كابول بإلغاء تراخيص تشغيل هذه الصالونات بناءً على أمر زعيم "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة).من ناحية أخرى، تقول أرزو، مالكة أحد صالونات التجميل لـ"سبوتنيك": "رجالنا ليس لديهم عمل، عندما لا يستطيع الرجل رعاية أسرته، يتعين على النساء العمل في الصالونات لكسب العيش ولكن إذا تم إغلاق صالونات التجميل، فماذا نفعل؟".كما قال خبير تجميل آخر في كابول إن "على حكومة طالبان أن تخلق وظائف للرجال حتى لا تكون هناك حاجة لعملهن (النساء)".فيما قال أحد سكان كابول: "للمرأة أيضًا الحق في العمل في المجتمع ويجب على الحكومة بذل الجهود لضمان مشاركتها الاقتصادية".يذكر أن "طالبان" حظرت العديد من الأنشطة على النساء منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والعالي.وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منعت الحركة المتشددة ارتياد النساء الحدائق في كابول، ومنع دخولهن حمامات السباحة والصالات الرياضية في العاصمة أيضا، وغير ذلك من الإجراءات القمعية.كما أصدرت "طالبان" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنع عمل النساء في هذه المنظمات.وتنظم مظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم، للمطالبة بحقوق المرأة.وتثير هذه الإجراءات التقييدية للنساء المخاوف باحتمالية أن تعيد "طالبان" إقامة نظام متشدد مثلما كان إبان حكهما، في تسعينيات القرن الماضي قبل الغزو الأمريكي في 2001.وتواجه حكومة "طالبان" سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار، بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75 في المئة من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.وسيطرت "طالبان"، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
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"طالبان" تحظر صالونات التجميل النسائية في جميع أنحاء أفغانستان

10:31 GMT 04.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangueالحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 17 سبتمبر 2021
الحياة في كابول بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان، 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
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قررت الحكومة الأفغانية التي شكلتها حركة "طالبان" حظر صالونات التجميل النسائية في العاصمة كابول، وباقي المحافظات.
وذكرت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التابعة للحركة في بيان لها، "بناءً على الأمر الشفهي لزعيم "طالبان"، يتم حظر أنشطة صالونات التجميل النسائية في كابول ومحافظات البلاد".
ووجّهت الوزارة بلدية كابول بإلغاء تراخيص تشغيل هذه الصالونات بناءً على أمر زعيم "طالبان" (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة).
من ناحية أخرى، تقول أرزو، مالكة أحد صالونات التجميل لـ"سبوتنيك": "رجالنا ليس لديهم عمل، عندما لا يستطيع الرجل رعاية أسرته، يتعين على النساء العمل في الصالونات لكسب العيش ولكن إذا تم إغلاق صالونات التجميل، فماذا نفعل؟".
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كما قال خبير تجميل آخر في كابول إن "على حكومة طالبان أن تخلق وظائف للرجال حتى لا تكون هناك حاجة لعملهن (النساء)".
فيما قال أحد سكان كابول: "للمرأة أيضًا الحق في العمل في المجتمع ويجب على الحكومة بذل الجهود لضمان مشاركتها الاقتصادية".
يذكر أن "طالبان" حظرت العديد من الأنشطة على النساء منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان عام 2021، بما في ذلك حظر التعليم الثانوي والعالي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منعت الحركة المتشددة ارتياد النساء الحدائق في كابول، ومنع دخولهن حمامات السباحة والصالات الرياضية في العاصمة أيضا، وغير ذلك من الإجراءات القمعية.
كما أصدرت "طالبان" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أوامر إلى المنظمات غير الحكومية في أفغانستان تمنع عمل النساء في هذه المنظمات.
وتنظم مظاهرات نسائية بين الحين والآخر في أفغانستان، منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم، للمطالبة بحقوق المرأة.
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وتثير هذه الإجراءات التقييدية للنساء المخاوف باحتمالية أن تعيد "طالبان" إقامة نظام متشدد مثلما كان إبان حكهما، في تسعينيات القرن الماضي قبل الغزو الأمريكي في 2001.
وتواجه حكومة "طالبان" سلسلة تحديات أبرزها إعادة إحياء اقتصاد البلاد المنهار، بعد توقف المساعدات الدولية التي كانت تشكل 75 في المئة من ميزانية البلاد في ظل الحكومات السابقة.
وسيطرت "طالبان"، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد.
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