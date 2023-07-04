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https://sputnikarabic.ae/20230704/طهران-تعلق-على-أنباء-توجه-أول-دفعة-من-السياح-الإيرانيين-إلى-مصر-1078705412.html
طهران تعلق على أنباء توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر
طهران تعلق على أنباء توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر
علقت وزارة الخارجية الإيرانية على الأنباء التي تحدثت عن توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر، مجددة ترحيبها باستئناف العلاقات بين البلدين. 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T06:50+0000
2023-07-04T06:50+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "لم نتلق أي موقف رسمي حول توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر خلال 45 يوما، والتصريحات المطروحة لم يتم تأكيدها من قبل السلطات المصرية المختصة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف كنعاني: "فيما يتعلق بالعلاقات المصرية، أوضحنا موقفنا ورأينا الواضح عدة مرات"، متابعا: "أي إجراء إيجابي تتخذه الحكومة والسلطات المصرية فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، ستقدم إيران بالتأكيد ردا متبادلا ومتناسبا وسترحب بأي تطور إيجابي".وكانت إيران نفت ما تم تداوله من تصريحات بشأن تسيير رحلة طيران رمزية بين طهران والقاهرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لم تتم عبر قنوات رسمية.وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة إن طهران لا تؤكد التصريحات التي تحدثت أيضا عن زيارة مدير عام السياحة المصرية إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.وجاء ذلك تعليقا على تصريح حرمة الله رفيعي، رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، الذي تحدث عن عزم إيران تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، إضافة إلى حديثه عن زيارة مدير عام وزارة السياحة المصرية إلى طهران، خلال الأسبوع المقبل، على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر.وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية ومن بينها مصر.وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، في تصريحات سابقة، إن استئناف العلاقات مع مصر يحظى بأهمية بالغة، مؤكدا أن تطبيع العلاقات بين البلدين بمشاركة السعودية سينشئ توازنات جديدة في المنطقة.وقطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، حتى تم استئنافها لاحقا، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
https://sputnikarabic.ae/20230703/ولايتي-استئناف-العلاقات-بين-إيران-ومصر-لتقوية-العالم-الإسلامي-1078674203.html
https://sputnikarabic.ae/20230702/وفد-من-وزارة-السياحة-المصرية-يزور-إيران-الأسبوع-المقبل-1078657364.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

طهران تعلق على أنباء توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر

06:50 GMT 04.07.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية على الأنباء التي تحدثت عن توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر، مجددة ترحيبها باستئناف العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، "لم نتلق أي موقف رسمي حول توجه أول دفعة من السياح الإيرانيين إلى مصر خلال 45 يوما، والتصريحات المطروحة لم يتم تأكيدها من قبل السلطات المصرية المختصة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف كنعاني: "فيما يتعلق بالعلاقات المصرية، أوضحنا موقفنا ورأينا الواضح عدة مرات"، متابعا: "أي إجراء إيجابي تتخذه الحكومة والسلطات المصرية فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، ستقدم إيران بالتأكيد ردا متبادلا ومتناسبا وسترحب بأي تطور إيجابي".
علي أكبر ولايتي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
ولايتي: استئناف العلاقات بين إيران ومصر لتقوية العالم الإسلامي
أمس, 08:17 GMT
وكانت إيران نفت ما تم تداوله من تصريحات بشأن تسيير رحلة طيران رمزية بين طهران والقاهرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها لم تتم عبر قنوات رسمية.
وقال رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة إن طهران لا تؤكد التصريحات التي تحدثت أيضا عن زيارة مدير عام السياحة المصرية إلى طهران، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.
وجاء ذلك تعليقا على تصريح حرمة الله رفيعي، رئيس نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة الإيرانية، الذي تحدث عن عزم إيران تسيير رحلات مباشرة من طهران إلى القاهرة بشكل تجريبي، إضافة إلى حديثه عن زيارة مدير عام وزارة السياحة المصرية إلى طهران، خلال الأسبوع المقبل، على رأس وفد من نشطاء صناعة السياحة في مصر.
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
وفد من وزارة السياحة المصرية يزور إيران الأسبوع المقبل
2 يوليو, 09:28 GMT
وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بتنمية العلاقات مع جميع دول المنطقة وجميع الدول الإسلامية ومن بينها مصر.
وقال علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، في تصريحات سابقة، إن استئناف العلاقات مع مصر يحظى بأهمية بالغة، مؤكدا أن تطبيع العلاقات بين البلدين بمشاركة السعودية سينشئ توازنات جديدة في المنطقة.
وقطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، بعد عام واحد من الإطاحة بآخر شاه لإيران، محمد رضا بهلوي، حتى تم استئنافها لاحقا، لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.
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